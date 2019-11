Kotlebovci opäť terčom posmechu: ĽSNS dostala v Londýne stopku! Okľuky po protestoch verejnosti

LONDÝN - Politické dianie sa čoraz viac začína dostávať do všeobecných diskusií, no predovšetkým preto, lebo sa blížia februárové parlamentné voľby. Svojich voličov nechcela vynechať ani strana ĽSNS. Pre svojich zahraničných sympatizantov preto prichystali diskusiu, no zo situácie sa napokon stalo úplne fiasko.

Celá akcia sa mala usporiadať pre zahraničných voličov ĽSNS v Londýne. Vďaka diskusii sa tak mohli fanúšikovia strany stretnúť s Milanom Uhríkom či odsúdeným Milanom Mazurekom. Udalosť s názvom London talks, ktorú ĽSNS organizovalo sa napokon neudiala podľa ich predstáv.

Ľudia v podniku márne čakali na príchod diskutujúcich Zdroj: Facebook/Naše Slovensko

Postaralo sa o to predovšetkým združenie The Sinti/Roma Holocaust Memorial Trust (SRHMT) spolu s podporou britskej antifašistickej platformy Unite against racism (Hnutie proti rasizmu), miestnej rómskej komunity a viacerými študentami. Všetci vyvíjali viaceré aktivity, ktorými upozorňovali podniky na to, že práve kotlebovci sa budú u nich chcieť stretnúť za účelom diskusného mítingu.

Nečakaná situácia

Kotlebovci pôvodne diskusiu organizovali v podniku The Shakespeare Barbican, čo uvádzali aj v udalosti na sociálnej sieti. Sympatizanti sa tak namiesto diskusie dočkali len márneho čakania v podniku, kde sa mala akcia uskutočniť. Pred podnikom sa totiž začali objavovať viacerí aktivisti z radov antifašistov, ktorí svoj nesúhlas s politikou ĽSNS dávali jasne najavo.

Zdroj: Facebook/Naše Slovensko

Zachraňovanie situácie

Diskusia sa napokon v spomínanej kaviarni neuskutočnila, čo nie všetkých fanúšikov strany ĽSNS potešilo. Niektorí boli dokonca zaskočení a nahnevaní. V sobotu v noci sa organizátori diskusie náhle vyjadrili s tým, že diskusia sa napokon uskutoční niekde inde s tým, že to bol údajne ich zámer. Za zmienku stojí, že alternatívne miesto bolo od pôvodného podniku vzdialené o značnú vzdialenosť, ktorú by len metrom ľudia prekonali až za 45 minút. "Debata v plnom prúde napriek útokom asociálov, ktoré privovali policajné komandá a vrtuľník," píše sa v príspevku udalosti, ktorá už však ale uvádza iný podnik The Grange Pub & Dining - Ealing.

Zdroj: Facebook/Naše Slovensko

Nespokojní sympatizanti

Na celú situáciu upozornila facebooková stránka Naše Slovensko, ktorá navyše uviedla aj nahnevané reakcie záujemcov pôvodne avizovanej diskusie. "Prečo sa to nedalo lepšie odkomunikovať? Do desiatej večera (prinajmenej) sme sedeli v Shakespeare. A stačilo niekde verejne napísať kde ste, aby sme tam prišli," píše sa v jednom z príspevkov organizátorom.