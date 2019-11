Podľa prezidentky Čaputovej v slovenskej justícii nastáva očistné obdobie

PRAHA - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa domnieva, že postsocialistické krajiny po 30 rokoch transformácie čelia veľkej výzve z hľadiska kvality výkonu justície. Uviedla to v utorok na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.

"Som veľmi rada za to, že veci, ktoré neboli pozitívne, sa, dúfam a verím, lepšia, povedala slovenská prezidentka v Prahe v špeciálnom vydaní programu Fokus Václava Moravca s tým, že v slovenskej justícii nastáva "očistné obdobie", pričom za jej najväčšie problémy označila formalizmus a nedostatok odvahy.

"Pozorujem očistný proces. Nesúhlasím s tvrdením, že všetci politici a reprezentanti justície sú nezodpovední, nemajú úctu k pravde a sú nekvalitní. Akákoľvek paušalizácia je nefér voči pravde a pravdivosti. Mám nádej, že sú tam ľudia, ktorí systém dosiaľ držia nad vodou. Samozrejme, sú tam ale aj takí, ktorí mu veľmi škodia," povedala podľa ČT24 Čaputová.

Tá tiež tvrdí, že ochranu spravodlivosti prostredníctvom justičných orgánov narušuje formalizmus právnických kruhov. "Právnik bez ohľadu na to, v akej profesii - či už je to sudca, advokát alebo prokurátor, nenachádza pravdu, pretože možno nemá záujem. Pristupuje k prípadu čisto formalisticky. Nie so záujmom o riešenie alebo aplikáciu danej právnej normy v súladu s duchom zákona," priblížila slovenská prezidentka.

Tento prístup Čaputová vystihuje ako "defenzívny formalizmus postkomunistickej justície". "Toto vnímam ako jednu z prekážok pri ochrane pravdy alebo presadzovania pravdy prostredníctvom justície," povedala. Prezidentka SR sa domnieva, že právny formalizmus je jedným z dôvodov, prečo je časť spoločnosti z vývoja v posledných 30 rokoch frustrovaná. Ďalšími sú pohodlnosť, ľahostajnosť či nedostatok odvahy justičných orgánov.

"Každý občas stojíme na morálnych križovatkách. Keď niekto disponuje mocou v rámci justície, je dôležité v niektorých situáciách zobrať odvahu," podotkla Čaputová. Uviedla tiež, že chce ľuďom dávať nádej, že justičný systém je schopný sebareflexie a očisty. "Pokiaľ posilníme, možno len morálne, dôverou, tých ľudí, ktorí v ňom zdraví sú. Mám pocit, že na úrovni prokuratúry i justície tento proces pozorujem," povedala.