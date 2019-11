Minister Sólymos nevidí dôvod, prečo by NR SR nemala odobriť bezpečnostnú stratégiu

László Sólymos

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Nie je žiaden dôvod, prečo by Bezpečnostná a Obranná stratégia SR nemala byť odobrená Národnou radou SR. Pred dnešným rokovaním vlády SR to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Podľa neho by sa o tejto téme malo diskutovať ešte na poslaneckom klube strany Most-Híd. Sám by dokumenty podporil.