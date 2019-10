Érsek by mal upratať aj v ZSSK a predstaviť krízový plán pre železnice, tvrdí OĽaNO

BRATISLAVA - Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) by mal upratať aj v Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) a predstaviť krízový plán pre železnice. Informovalo o tom v piatok opozičné hnutie OĽaNO s tým, že ak ministra trápi technický stav koľajníc, rovnako by ho mal zaujímať aj technický stav vlakov.

"My si myslíme, že pán minister mal už dávno odvolať celý manažment národného dopravcu. Žiadali sme ho o to niekoľkokrát a žiadame ho o to aj teraz," povedal poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz.

Ak sa nerozbehne údržba tratí, železniciam bude hroziť kolaps, poznamenalo hnutie s tým, že na to upozorňuje už dlhší čas. "Onedlho nebudú mať vlaky po čom jazdiť. Otázka je, či nejaké vlaky ešte budú, keďže ich národný dopravca stále viac nedokáže vypraviť či už pre zlý technický stav alebo nedostatok rušňovodičov," poznamenal Marosz. "Toto je obraz železníc po dvanástich rokoch vlády Smeru a zároveň letargie ministra dopravy za Most-Híd Árpáda Érseka," vyhlásil Marosz.

Pokiaľ ide o odvolanie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Juraja Tkáča, OĽaNO poukázalo na to, že po jeho tlaku odchádza už druhý šéf tejto spoločnosti. Správna rada ŽSR v piatok schválila odvolanie generálneho riaditeľa štátneho správcu železničnej infraštruktúry na návrh ministra dopravy. Hnutie predtým opakovane vyzývalo ministra na odvolanie hlavného manažéra železníc. Pred rokom upozornilo hnutie na nákup podľa neho zbytočného a predraženého pozemku pri devínskej Novej Vsi za viac ako milión eur. Podľa hnutia po tomto škandále, ktorý vedenie železníc nevedelo dostatočne odôvodniť, odišiel vtedajší generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Tkáč sa ako ekonóm podľa OĽaNO pokúšal manažovať železnice cez tabuľky a šetriť, no dôsledkom jeho rozhodnutí boli škrty v údržbe infraštruktúry a na zamestnancoch. Marosz informoval, že sa neodstraňovali dlhodobé závady na tratiach a zamestnanci dostávali pokyny, aby šetrili, kde sa šetriť nesmie. "Mali obmedziť používanie materiálov zo skladov, robiť iba také práce, na ktoré žiaden materiál netreba. Mali prestať nakupovať elektrické náradie, alebo nové podvaly, ktoré sú nevyhnutné k oprave tratí," podotkol poslanec. Za čerešničku na torte označil radikálne nariadenia, aby zamestnanci obmedzili požiadavky na pranie a čistenie bielizne alebo aby obmedzili volania z pevných liniek. "Toto všetko výrazne zhoršovalo stav tratí, čím dochádzalo k neustálemu meškaniu vlakov po celom Slovensku," dodal Marosz s tým, že na to upozornili ešte v auguste.

Železnice sa podľa Marosza neustále sťažujú, že nemajú peniaze, no odmietajú ich hľadať najprv u seba. "Analytici z Útvaru hodnoty za peniaze vyhodnotili, že úspornými opatreniami by vedeli železnice ušetriť desiatky miliónov eur (151 miliónov eur - poz. red.), no generálny riaditeľ Juraj Tkáč sa rozhodol audit bojkotovať a navrhol ho celý hodiť do koša. Namiesto toho mal rozumné návrhy aplikovať v praxi a ušetrené peniaze investovať do opravy tratí, čo by pomohlo cestujúcim," uzavrel Marosz.

Ministerstvo dopravy predtým informovalo s tým, že návrh na odvolanie šéfa ŽSR nesúvisel s odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré v posledných dňoch viackrát v médiách prezentovalo OĽaNO. Rezort tvrdí, že rovnako ani ŽSR neodmietli odporúčania ÚHP a Implementačnej jednotky na úrade vlády na zlepšenie fungovania spoločnosti. "V súčasnosti spoločne so ŽSR aktívne rokujeme s Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou o implementačnom pláne a opatreniach na zefektívnenie fungovania železníc, ktorý je kľúčový pre ich uvedenie do praxe," priblížila rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Implementačný plán by mali železnice pripraviť do konca tohto roka.