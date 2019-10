Zákaz držať psa na reťazi postihuje podľa Simona psíčkarov, Antošová to vylúčila

BRATISLAVA - Zákaz držať psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie či ošetrenie postihuje podľa nezaradeného poslanca NR SR Zsolta Simona aj obyčajných psíčkarov. Zákaz vyplýva z návrhu poslankyne Evy Antošovej (SNS), ktorý plénum na aktuálnej schôdzi posunulo do druhého čítania.

Antošová v reakcii pripomenula, že návrh umožňuje psa "krátkodobo uviazať" napríklad preto, aby sa zabezpečila pohoda psa a ochrana jeho zdravia, ako aj bezpečnosť ľudí. Upozornila na rozdiel medzi uväzovaním psa na reťaze alebo na obdobný prostriedok a vodením psa na vodítku na vyvenčenie či prechádzku.

Návrh zákona upravuje, že za prostriedok na uväzovanie sa považuje okrem reťaze aj vôdzka, šnúrka či iný obdobný prostriedok. "Keď ktokoľvek v Bratislave alebo na Slovensku zoberie svojho miláčika na prechádzku v meste, kde všeobecne záväzné nariadenie hovorí, že psa na voľno nemôžete mať, ak tento zákon vstúpi v tomto znení do platnosti, môžete byť za to potrestaný pokutou od 400 do 1000 eur," vyhlásil tento týždeň Simon.

Poslanec zároveň upozornil, že držanie psa na reťazi už upravuje vyhláška ministerstva pôdohospodárstva, čiže problém už je dostatočne riešený. Platná vyhláška hovorí podľa Simona o tom, že pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania tak, aby boli vytvorené možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, "pričom je potrebné vziať do úvahy jeho veľkosť a temperament".

Spôsob upevnenia reťaze má psovi umožniť ukryť sa v ľahko dostupnom prístrešku. Antošová argumentuje, že vyhláška nehovorí o zákaze držať psa na reťazi, ale o podmienkach jeho držania na reťazi. Poslankyňa pripomenula, že všetky organizácie na ochranu zvierat sa snažia túto legislatívu presadiť.

"Zákon je všeobecne záväzný, pričom jeho všeobecnosť spočíva práve v tom, že treba konkrétne životné situácie vykladať v zmysle a podľa účelu zákona. Inak povedané, zákon nemôže obsahovať všetky životné situácie," upozornila Antošová. V prípade, že chce osoba priviazať psa napríklad pred obchodom, návrh to podľa poslankyne umožňuje.

"Ale konkrétne situácie treba riešiť prípad od prípadu. To znamená napríklad, keby psíka niekto uviaže pred obchodom na niekoľko hodín na slnko bez vody, to by porušenie zákona malo byť," vyhlásila. Antošová tiež doplnila, že podstatou novely zákona o veterinárnej starostlivosti je, aby ľudia nedržali psa na reťazi na dvore "celé dni" a nemali ho ako "náhradný zvonček".

"Keďže naša spoločnosť, žiaľ, ešte nie je tak vzdelaná v tejto oblasti, bude potrebné dlhšie prechodné obdobie na účinnosť zákona," skonštatovala poslankyňa. Zmeny by v prípade definitívneho schválenia v pléne mali byť účinné od 1. januára 2022.