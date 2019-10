Ministerka podľa Krajčího popiera reálne možnosti zrušenia záchrankového tendra

BRATISLAVA - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská podľa podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Mareka Krajčího popiera reálne možnosti zrušenia záchrankového tendra. Hnutie OĽaNO to konštatovalo v tlačovej správe s tým, že tieto možnosti šéfke rezortu predstavilo. Keď prišiel podľa Krajčího reálny a vykonateľný návrh, namiesto toho, aby si ho ministerka preštudovala a poradila sa so svojimi právnikmi, svojimi nekompetentnými stanoviskami len mätie verejnosť.

"Konanie ministerky sa tak môže javiť ako úsilie o zabetónovanie daného stavu a dláždenie cesty k tomu, aby sa biznis pre dohodnutých ľudí aj napriek malým tančekom úspešne uskutočnil," uviedol Marek Krajčí. Ako konštatoval Krajčí, ministerstvo zdravotníctva síce ako prvé podalo na Generálnu prokuratúru SR podnet, avšak v tomto prípade išlo o trestné oznámenie v súvislosti s preskúmaním trestnoprávneho kontextu výberového konania.

To je podľa Krajčího dlhý proces, na konci ktorého nie je zrušenie tendra ako takého, ale vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči zodpovedným, ktorí súťažiacich vyhodnocovali. "Cieľom a zmyslom nášho podnetu je, na rozdiel od ostatných, dosiahnutie zrušenia výsledkov výberového konania v dôsledku jeho nezákonnosti,“ povedal tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí. Zároveň požiadal prokurátora o bezodkladné a prioritné posúdenie a vybavenie tohto podnetu.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská už informovala, že chce v skrátenom legislatívnom konaní prijať pravidlá pre výber záchraniek. Povedala to na brífingu po stredajšom rokovaní vlády s tým, že momentálne je poverený riadením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zástupca. "Hľadáme človeka, ktorý by toto riadenie zobral. To, čo ho tam čaká, nie je prechádzka ružovým sadom," povedala Andrea Kalavská.

Prvé čítanie

Ako uviedla, keby parlamentom prešlo prvé čítanie o zákone o dlhodobej starostlivosti a stratifikácia, chcela predložiť na zdravotníckom výbore pozmeňujúce návrhy, ktoré by vylepšili zákon, čo sa týka záchraniek. "Ale keďže teraz nám to odpadá, dohodli sme sa, že to dáme skráteným legislatívnym konaním, aby sme mohli dať jasnejšie pravidlá na výber záchraniek a siahnuť aj na tie licencie, ktoré už boli dané," informovala šéfka rezortu s tým, že chce stihnúť predložiť tento zákon na novembrovej schôdzi parlamentu.

"Opakovane som riešila s právnikmi, či sa to dá zrušiť, bolo mi mnohými právnikmi povedané, že to nie je možné. Ak sa potvrdí, že tam nebolo všetko v poriadku, som za všetky možnosti," povedala ministerka zdravotníctva. Ako dodala, už sa rozprávala s vedením štátnych záchraniek, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva, teda košickou a bratislavskou, aby sa pripravili, keby náhodou museli obhospodáriť viac bodov, ako majú. "Opakovane uvádzame, že ministerstvo nedisponuje zákonnou pôsobnosťou zrušiť predmetné výberové konanie," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.