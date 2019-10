Generálneho prokurátora by nemali navrhovať iba poslanci, tvrdí Čaputová

Zuzana Čaputová

Zdroj: SITA/Kancelária prezidentky SR

BRATISLAVA – Generálneho prokurátora by podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nemali navrhovať iba poslanci. Uviedol to jej hovorca Martin Strižinec. Ako dodal, prezidentka sa chce aktívne zapojiť do politických, ale aj odborných diskusií o tejto téme. Fungovanie generálnej prokuratúry si totiž podľa nej vyžaduje viac, ako len zmenu voľby jej vedenia.