FOTO Čaputová pozvala na návštevu Slovenska člena japonskej cisárskej rodiny

"Dnes som absolvovala stretnutie s pánom premiérom Japonska a rozprávali sme sa práve aj o tom, že máme naozaj dobré vzťahy. Na budúci rok je to 100 rokov od nadviazania diplomatickej spolupráce. V tejto súvislosti som pozvala člena cisárskej rodiny k nám na Slovensko. Uvidíme, či sa to podarí zrealizovať," konštatovala prezidentka.

Čaputová a Abe rokovali tiež o bilaterálnych vzťahoch, ekonomickej spolupráci medzi Slovenskom a Japonskom a o výzvach a inováciách v oblasti ochrany životného prostredia. Rozprávali sa aj o tom, v čom si navzájom môžu byť krajiny inšpiráciou. "Samozrejme, Japonsko v inováciách a záujmových technológiách. Rozprávali sme sa aj o klimatických výzvach, ktorým čelíme nielen na Slovensku alebo v Európe, ale aj Japonsko, ktoré sa tiež prihlásilo k cieľu uhlíkovej neutrality," dodala.

Zdroj: TASR - Monika Himpánov

Čaputová je na návšteve Japonska pri príležitosti intronizácie cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v utorok 22. októbra. V tejto súvislosti uviedla, že bolo pre ňu cťou prijať takéto pozvanie a ako hlava štátu reprezentovať Slovenskú republiku. Japonsko bolo prvou ázijskou krajinou, ktorá s bývalou Československou republikou v roku 1920 nadviazala diplomatické vzťahy.

"S Čínskou republikou Československo nadviazalo diplomatické vzťahy až v roku 1930, India bola medzi vojnami súčasťou britského impéria. Podobne boli kolonizované takmer všetky súčasné suverénne štáty. Plnohodnotne diplomatické styky s výmenou veľvyslancov sa nenadviazali ani s Thajským kráľovstvom. Viac suverénnych štátov v Ázii medzi svetovými vojnami nebolo. Možno teda potvrdiť, že Japonsko bolo prvou ázijskou krajinou, ktorá diplomaticky uznala Československo," uviedol hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel.

Šéf japonského kabinetu bol v apríli na historicky prvej návšteve Slovenska. Spolu s premiérom Petrom Pellegrinim rokovali o investíciách, vzájomných zmluvách, ale taktiež aj o takmer 100 rokov trvajúcich diplomatických vzťahoch. Na Slovensku pôsobí viac ako 60 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13.000 ľudí. V Japonsku investuje slovenská firma Eset.

Japonsko v roku 2020 organizuje olympijské a paraolympijské hry. V roku 2025 zase Japonsko organizuje svetovú výstavu World Expo. Slovensko by malo mať svojich zástupcov na oboch podujatiach.

Prezidentka v rámci svojho programu navštívila i tzv. inteligentné mesto vybudované na základe projektu inovatívneho ekologického bývania Fudžisawa (Fujisawa Sustainable Smart Town). Ten spája trvalo udržateľný rozvoj mesta a jeho komunity, ako aj vysokej životnej úrovne obyvateľov, vytvára nový koncept inovatívneho ekologického bývania.

Mesto by malo tvoriť približne 1000 domácností vybavených solárnymi panelmi, malo by fungovať na najnovších technológiách a prenos energie by mali zabezpečiť moderné elektrické siete (smart grids), ktoré budú dodávať energiu tam, kde bude potrebná. Projekt vznikol z iniciatívy prefektúry Kanagawa a súkromného sektora na vytvorenie modernej komunity.