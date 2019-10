Premiér považuje za srandu, ak ho na stretnutie pozve opozícia: Nazval ju Kočnerovým gangom

Poukázal na to, že údajná nahrávka sa týka najmä vtedajších politikov SDKÚ. Pellegrini počas diskusnej relácie hovoril aj o Miroslavovi Beblavom z čias kauzy Gorila. "Mňa irituje, keď pred dom pána Haščáka ide vykrikovať pán Beblavý," povedal premiér v súvislosti s protestmi. Uviedol, že Beblavý bol v čase kauzy štátnym tajomníkom. "Niektorí ľudia by mali čušať," povedal.

Premiér víta, že veci postupne vyplávajú na povrch. "Slovensko je v ďalšej očistnej fáze," povedal Pellegrini. Podľa neho majú všetci voľné ruky na vyšetrovanie v duchu hesla: "Padni, komu padni." Poukázal však na to, že polícia má v tejto súvislosti ťažkú úlohu. Vyzval všetkých, aby podporili políciu, ktorá sa snaží s týmito kauzami vysporiadať.

Pellegrini považuje nahrávku Mariana K. s Dobroslavom Trnkom za "niečo hrozné." Poznamenal, že keby mal takéto informácie o Trnkovi skôr, poslanci Smeru-SD by za neho nehlasovali. Zároveň doplnil, že by bolo potrebné zaviesť prísnejšie tresty pre sudcov a prokurátorov za ich pochybenia. Podľa jeho slov sú v súčasnosti nízke.

Podľa Pellegriniho k zdravotníctvu na Slovensku sa snaží dostať finančná skupina Penta. "Ja som proti," povedal premiér. Zároveň vyhlásil, že môže ubezpečiť každého, že nemajú žiadne dohody s finančnými skupinami. Potvrdil i to, že bude robiť všetko preto, aby sa postavila štátna nemocnica.

V súvislosti so stretnutím, na ktoré ho vyzvali opoziční lídri z OĽaNO, SaS a Sme rodina, premiér reagoval, že to považuje "za srandu," keď ho na stretnutie pozýva "Kočnerov gang." Poukázal na to, že s Marianom K. sa stretol Igor Matovič (OĽaNO) aj Richard Sulík (SaS). "Hádam nečakáte odo mňa, že s nimi budem viesť diskusiu," povedal premiér. V súvislosti s rozpadom vládnej koalície premiér uviedol, že by si názor mal spraviť každý občan Slovenskej republiky sám.

Ekonomika sociálne opatrenia hravo zvládne

Slovenská ekonomika hravo zvládne sociálne opatrenia, ktoré sú na stole. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Spomalenie ekonomiky mení aj parametre rozpočtu, ktorý už mal byť vyrovnaný, slovenské verejné financie sú však podľa neho stále veľmi zdravé.

“Ak by malo mať Slovensko nulu na úkor toho, že poškrtáme sociálne opatrenia, ktoré smerujú k ľuďom, takúto nulu nechcem,” uviedol Pellegrini v diskusnej relácii TA3 V politike. Pripomenul, že Slovensko tento aj budúci rok míňa v skutočnosti menej, ako vyberie. “Keby sme nemuseli splácať staré dlhy, tak by Slovensko malo prebytok,” upozornil.

Rozpočet mal byť tento rok pôvodne vyrovnaný, aktuálny oficiálny odhad je deficit na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rozpočet na budúci rok, ktorý tento týždeň schválila vláda, počíta so schodkom 0,49 %. “Dnes počítame s polovičným rastom, preto je logické, že sa menia aj parametre rozpočtu. Ale nie je to žiadna dráma,” zdôraznil premiér.

Ak výdavky smerujú k tomu, že ľudia budú mať viac peňazí, je to podľa neho správna cesta. “Neprejedajú sa tu peniaze, zostávajú u ľudí. Ak zostávajú u ľudí, alebo idú do investícií, je to fajn,” dodal Pellegrini.