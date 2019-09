Pellegrini o stratifikácii nemocníc: Podpora reformy je o tom, že si uvedomujeme jej dôležitosť

BRATISLAVA – Schválenie návrhu reformy nemocníc na rokovaní kabinetu nebolo otázkou toho, že by sa predseda vlády postavil predsedovi najsilnejšej strany, ale pragmatickým postojom, zohľadňujúcim verejný záujem. Premiér Peter Pellegrini na to upozornil po piatkovom rokovaní vlády, keď odmietol, že by za vládnym schválením návrhu zákona o stratifikácii nemocničných zariadení bolo jeho víťazstvo v spore s Robertom Ficom.

"V Smere si uvedomujeme, že slovenský pacient si zaslúži čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," povedal Pellegrini. Oznámil tiež, že v poslaneckom klube Smeru cíti podporu pre reformu. "Urobím všetko, aby Smer túto reformu aj v parlamente podporil,“ deklaroval.

Verí tiež v ústretovosť koaličných partnerov i poslancov opozície. "Myslím si, že už prvé čítanie bude dobrým testom, či z toho chcú robiť politiku alebo pôjde o konštruktívnu odbornú diskusiu," poznamenal.

Kľúčová otázka

Priznal, že schválenie stratifikácie je i pre neho osobne kľúčovou otázkou. "Sám by som dobre nespával, ak by sme tento prvý krok na vláde neurobili, to by som sa asi pýtal sám seba, na čo sedím na stoličke premiéra," povedal. Myslí si, že ak by stratifikácia na vláde neprešla, zrejme by celý projekt stroskotal.

Mieni, že v parlamente bude mať ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pri schvaľovaní zákona "náročnú tortúru". "Chcem ale všetkých vyzvať, aby sme za tým nevideli hárky papiera, ale osud slovenského zdravotníctva a zdravie obyvateľov SR,“ zdôraznil. Deklaroval tiež, že aj keby sa mali realizovať v rozpočte na rok 2020 škrty, krátenie sa nebude týkať výdavkov na zdravotníctvo.