Predĺženie moratória na publikovanie výsledkov prieskumov predloží Smer-SD, tvrdí Danko

Andrej Danko

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Predĺženie moratória na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami pravdepodobne predloží strana Smer-SD. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrej Danko s tým, že by malo ísť o predĺženie zo súčasných dvoch týždňov na 60 dní. Poslanci Smeru-SD by to mali urobiť pozmeňovacím návrhom k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament posunul na septembrovej schôdzi do druhého čítania.