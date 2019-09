Nenechám stratifikáciu roztrhať na politických egách, povedala Kalavská

BRATISLAVA - Stratifikácia nesmie byť predmetom politickej vojny. Ak by sa tak v pléne Národnej rady SR stalo alebo by to hrozilo, ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominatka Smeru-SD) je rozhodnutá návrh stiahnuť. Uistila o tom v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.

Kalavská verí, že podobne ako ju v piatok (27. 9.) odobrila vláda, si reforma slovenských nemocníc získa širokú podporu naprieč politickým spektrom aj v pléne parlamentu. Podporuje ju v tom vedomie, že pripravený materiál ocenili zástupcovia koalície i opozície a tiež to, že má záujem o ňom ďalej diskutovať. "Tak ako som doteraz trpezlivo počúvala názory, tak budem pripravená opäť vysvetľovať i prijímať dobré návrhy pre čo najlepšiu výslednú podobu reformy," uistila Kalavská.

Je presvedčená, že s reformou sa vzhľadom na súčasný stav zdravotníctva nevyhnutne musí začať. "Prosím začnime, nikto nehovorí, že zákon bude ideálny, môžeme ho postupne vylepšovať, len neprešľapujme donekonečna na mieste, ja nedovolím stratifikáciu roztrhať na politických egách," zdôraznila.

Kalavskej partner v rozhlasovej diskusii, podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO), dúfa, že stratifikácia bude predmetom konštruktívnej diskusie. "Pevne verím, že všetci, ktorým záleží na stave zdravotníctva, posunú tento návrh do druhého čítania,“ uviedol. Aj on je presvedčený, že reforma je nevyhnutná. Poukázal tiež na to, že vysvetlenie pôvodných obáv, týkajúcich sa dostupnosti, ho presvedčili, že by sa pacienti nemali obávať reformy, no, naopak, by sa na ňu mali tešiť. "Ak táto reforma prejde a bude dobre realizovaná, pacient na to doplatiť nemôže, naopak, bude mať lepšiu starostlivosť a napríklad garantované maximálne čakacie lehoty na výkon, čo teraz nemá," zdôraznila.

Pristavil sa v tejto súvislosti aj pri vyjadreniach predsedu SNS Andreja Danka, ktorý stratifikáciu spochybnil. Krajčí sa pýta, kde našiel šéf národniarov odborný podklad pre svoje slová. "Veď aj jeho podpredseda a šéf zdravotníckeho výboru pán Zelník reformu podporuje a žiada," poznamenal.

Kalavská na Dankove slová i odporúčania, že sa má pri vedení rezortu venovať iným veciam, reagovala slovami, že jej úlohou ako ministerky zdravotníctva je snažiť sa zlepšovať systém zdravotnej starostlivosti. "Touto reformou to riešim. Ak niekto chce, aby som ako ministerka len kúrila a svietila, bude si musieť nájsť iného ministra," odkázala.