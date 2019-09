Veľmi si vážim rozhodnutie, že Smer vkladá dôveru do mojich rúk, priznal premiér Pellegrini

"Urobím všetko preto, aby som prispel k tomu, že strana Smer-SD ostane naďalej najúspešnejším a najstabilnejším prvkom na slovenskej politickej scéne," povedal po piatkovom rokovaní vlády. To, že o lídrovi kandidátky informoval predseda Smeru Robert Fico tlačovým oznámením, nepovažuje za niečo, čo je potrebné komentovať. "Ja som človek zameraný na výsledok, nie na formu,“ poznamenal premiér, ktorý navyše predpokladá, že oficiálne akty týkajúce sa kandidátky budú ešte nasledovať.

Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je určenie Pellegriniho ako lídra do volieb rozumným riešením, predpokladá, že vzišlo z dohody medzi predsedom strany a premiérom. "Dôležité je to, aby Smer získal čo najlepšiu pozíciu a výsledok vo voľbách," zdôraznil Kamenický. Hovorca Smeru Ján Mažgút vo štvrtok informoval, že predseda strany Robert Fico navrhne, aby Pellegrini viedol Smer do parlamentných volieb. Dohodu na lídrovi strany do volieb avizoval aj premiér po stredajšej vláde.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V lete sa hovorilo o napätých vzťahoch medzi Ficom a Pellegrinim. Ten v stredu skonštatoval, že sú obaja dospelí ľudia, ktorí môžu mať na veci rozdielne názory, ale vedú medzi sebou konštruktívne debaty, ktoré môžu stranu posúvať ďalej. Doplnil, že ich predstavy o stratégii strany sa približujú. Na otázku, či bude Fico na kandidátke vtedy odpovedal, že ako predseda strany má na to plné právo.