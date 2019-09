Žiadne nákupy do volieb nebudú: Parlamentné strany sa pridali k Pellegrinimu

Ilustračné foto

Zdroj: TASR /DUNA/MTI - Tamas Soki

BRATISLAVA - Väčšina parlamentných strán by do konca volebného obdobia pozastavila armádne nákupy. Uviedli to v reakcii na vyhlásenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý v nedeľu (22. 9.) povedal, že materiály na obstaranie armádnych vozidiel 4x4, 8x8 a 3D radarov sa v súčasnosti nechystá predložiť na rokovanie vlády. Zváži tiež, či sa budú nimi zaoberať ešte v tomto volebnom období.