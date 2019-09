NAKA vyšetruje nákupy vojenského oblečenia: Rezort obrany obchodoval aj po upozornení polície

O spoločnosti Fintex na výrobu textilu sme písali už v auguste. Predmetom boli tendre, ktoré sa týkali vojenského odevu a ich suma sa celkovo vyšplhala na viac ako 4 milióny. Denník N však v týchto dňoch prichádza s informáciou, že ministerstvo obrany, ktoré riadia nominanti SNS, pristúpilo na obchody s textilkou zo Spišskej Novej Vsi aj po tom, ako ich polícia upozornila na to, že firma je vyšetrovaná pre podozrenie z machinácií.

Padli obvinenia

Kriminálne oddelenie NAKA sa totiž začalo pred niekoľkými týždňami zaoberať vyšetrovaním podozrenia z manipulovania tendrov na vojenský odev. Na to, že prípad je už v štádiu vyšetrovania, prišlo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). „V júni tohto roku vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky obvinil dve fyzické a jednu právnickú osobu z machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,“ pre Denník N prezradil hovorca prezídia Michal Slivka.

Firmu Fintex vedie konateľ Anton Beňa, ktorý má byť v tomto prípade obvinený ako fyzická osoba a jeho firma má byť obvinená ako právnická osoba. Beňa však za tým vidí snahu zdiskreditovať ich spoločnosť na trhu s odevmi. „Obvinenie vnímame ako snahu konkurencie o zdiskreditovanie našej spoločnosti, do čoho sa polícia nechala navliecť,“ myslí si Beňa. Obvinený má byť ešte ďalší pracovník ministerstva obrany, o ktorom nie sú známe jednoznačné informácie.

Nejasnosti okolo jedného z obvinených

Rezort obrany pre ICJK prezradil, že tento človek je profesionálny vojak. „Na základe nám dostupných informácií je v uvedenej veci vyšetrovaný príslušník Ozbrojených síl, aj v tomto prípade však platí prezumpcia neviny,“ prezradila hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Beňa s tým však nesúhlasí a podľa Fintexu nejde o vojaka. „Ide o radového civilného zamestnanca jednej zo sekcií ministerstva. Vonkoncom to nie je človek, ktorý by mal možnosť podpisovať akúkoľvek zmluvu, a to nielen s našou spoločnosťou, ale ani so žiadnou inou,“ v krátkosti uviedol Beňa.

Fintex nie je na trhu s odevmi žiadnym nováčikom a textílie spoločnosť dodávala už počas druhej vlády Roberta Fica. V zamestnaneckom pomere tam pracuje asi 70 ľudí a na Slovensku ide o jedného z posledných producentov pleteného odevu. Spoločnosť sa už dá charakterizovať ako primárny dodávateľ oblečenia pre armádu, pretože len za posledný rok uzavrela zmluvy za niekoľko miliónov eur.

O obvinení Fintexu rezorty vnútra a obrany vedeli

NAKA vraj informovalo rezorty obrany aj vnútra o tom, že obvinili tohto dodávateľa odevov. Obchodovať s ním za takýchto podmienok by teda nemuselo byť ideálne. Podľa Denníka N to ministerstvo vnútra zobralo na vedomie. „Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku bola dňa 25. 6. 2019 informovaná útvarom prezídia Policajného zboru o vznesenom obvinení voči právnickej osobe spoločnosti Fintex bez ďalších súvislostí. Od momentu tohto oznámenia ministerstvo vnútra s touto spoločnosťou neuzatvorilo žiadnu zmluvu,“ uvádza v stanovisku hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.

Ministerstvo obrany však má na situáciu iný pohľad. Len o niekoľko týždňov sa rezort obrany totiž rozhodol uzatvoriť s Fintexom ďalšie obchody na nákup termobielizne a ponožiek za viac ako 2 milióny eur. Capáková uviedla, že ministerstvo si upozornenie nevykladalo ako zákaz obchodovania s Fintexom. „Ministerstvu obrany bolo vyšetrovateľom oznámené listom doručeným dňa 16. júla 2019, že Národná protikorupčná jednotka začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie spoločnosti Fintex. V tejto súvislosti uvádzame, že platí prezumpcia neviny, ktorú sme povinní rešpektovať,“ potvrdila Capáková.

Fintex je dvorným dodávateľom odevov

Vyšetrovanie je teraz teda hlavným problémom pre nominantov SNS, ktorí riadia rezort obrany. S Fintexom podpisovala v minulosti miliónové zákazky ešte súčasná ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá vtedy pôsobila ako vedúca služobného úradu pre exšéfa rezortu Roberta Kaliňáka. Polícia má teraz v hľadáčiku obchody, ktoré podpisoval ministerský Úrad pre investície a akvizície. Ten vedie Branislav Chlebana. Denník N popisuje, že ten spadá pod Jána Hoľka z SNS, ktorý sa pozná s predsedom národniarov Andrejom Dankom.

Polícia podľa portálu preveruje rozsiahly nákup vojenských tričiek a polokošieľ, ktorý stál 5,9 milióna eur. Tento bol uzatvorený v apríli tohto roka. Fintex v súťaži figuroval sám, "súperil" sám so sebou. Prekvapenie teda vôbec nevyvoláva fakt, že firma vyhrala.

Nateraz ešte nie je známe, čo je sporným faktorom v tomto obchode, ktorý sa polícii nepozdáva. „Ide o trestnú vec, ktorá sa nachádza v prípravnom konaní, ktoré má zásadne neverejný charakter,“ uviedla polícia, ktorá nechcela bližšie komentovať vyšetrovanie.

Úrady už prípad vyšetrovali

Prípadom sa už v minulosti zaoberal aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), no nič protizákonné nezistil. Možno teda len polemizovať o tom, ktorá z konkurenčných firiem sa teraz na ÚVO obrátila, no je isté, že na inštitúciu apelujú preto, lebo mali pocit, že tender je Fintexu "šitý na mieru". Vyplýva to zo správy o kontrole ÚVO.

Podľa nemenovanej firmy, ktorá podnet na úrad podala, bola súťaž neférová a uviedli si na to jedenásť bodov. Tvrdia napríklad, že rezort obrany do jedného projektu zahrnulo viaceré typy odevov pre rôzne jednotky armády. Išlo o jedenásť druhov tričiek a päť ďalších druhov polokošieľ. „Navrhovateľ uvádza, že súťažné podklady bezdôvodne zvýhodňujú tých výrobcov alebo dodávateľov, ktorí majú k dispozícii všetky obstarávané druhy tovarov,“ píše sa v dokumente.

Firma vyrukovala s argumentom, že rezort obrany zákazku rozdelil na rôzne druhy odevov. Súťaž by tak prebehla pre každý druh zvlášť, kde bola možnosť prihlásenia sa iných uchádzačov. Štát tak mohol ušetriť finančné prostriedky. „Rozdelenie na viacero častí by umožnilo obstaranie tovaru za lepšiu cenu, prípadne vo vyššej kvalite alebo za lepších podmienok,“ popisuje firma.

Prekážala jej aj príliš krátka lehota na predkladanie ponúk. Tá trvala asi tri mesiace, čo je podľa firmy nereálne z hľadiska dodávania vzoriek, certifikátov a iných skúšobných protokolov. „Splnenie všetkých podmienok v lehote 90 dní je extrémne náročné, až nemožné, keďže dizajn a výroba vzoriek presne našpecifikovaných výrobkov pre použitie v rámci ozbrojených síl sú mimoriadne odborne a časovo zaťažujúce,“ myslí si nemenovaná firma.

Prípad sa na ÚVO vrátil

ÚVO pripomienky neuznal a vďaka novému odbornému posudku v marci 2019 skonštatoval, že tender je úplne v poriadku. Nasledoval podpis ministerstva ako bodka za šesťmiliónovým obchodom. O niekoľko mesiacov neskôr sa však ÚVO k prípadu vrátilo po tom, ako Fintex začala vyšetrovať polícia. „Keďže boli zistené nové skutočnosti, úrad začal kontrolu celej zákazky. Preskúmame aj otázky, ktoré predtým neboli predmetom posudzovania námietok,“ prezradila Janka Zvončeková, ktorá je hovorkyňou ÚVO.