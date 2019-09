Poslanci z klubu SaS chcú zjednodušiť život rozvádzajúcim sa rodičom

„Podľa súčasnej právnej úpravy, ak sa manželia rozvádzajú a majú maloleté dieťa, sú často fakticky nútení podávať na súd dva návrhy, a to jednak návrh na rozvod manželstva a jednak návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu. Pritom v obidvoch konaniach sa vykonáva takmer identické dokazovanie týkajúce sa práve zverenia maloletých detí do starostlivosti niektorého z rodičov, otázka výživného či otázky styku rodičov s maloletým dieťaťom,“ popisuje aktuálny stav Dostál.

Podľa liberálov je tomu tak preto, lebo rodič, ktorý rieši otázku výživného, musí podať aj návrh na úpravu povinností k maloletému dieťaťu, keďže v konaní o rozvod je možné priznať výživné až na čas po rozvode a nie od podania návrhu, ako je to pri návrhu na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu. „Taktiež v konaní o rozvod manželstva nie je možné nariadiť neodkladné opatrenie, ktoré by predbežne riešilo nezhody medzi rodičmi. Rodič je tak vystavený tomu, že sa musí dvakrát zúčastňovať pojednávaní, na ktorých sa preberajú tie isté otázky, čo znamená pre neho zvýšené náklady a to či už časové a tiež i finančné, ak ho zastupuje advokát," uviedli poslanci SaS v dôvodovej správe k návrhu.

Uvedený návrh podľa nich odbremení súdy, keďže nebude potrebné viesť dve osobitné konania. V praxi sa navyše často stávalo, že obidva návrhy boli pridelené rôznym sudcom, ktorí si museli študovať identický prípad, čo je zjavne neefektívne.