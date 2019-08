Táslerova manželka prehovorila: ROZCHOD!

Sedem rokov ubehlo od svadby Ivana Táslera so sympatickou Aničkou (32). Dvojica po celý ten čas pôsobila zamilovane a líder skupiny IMT smile svojej žienke neraz verejne vyznal lásku či venoval pieseň. Ako sa však ukázalo, medzi manželmi to už dlhšie škrípalo. Pritom ešte v júni sa spolu objavili na svadbe choreografa Jána Ďurovčíka. A práve tam sa Tásler aj zahľadel do mladej Denisy.

Vyzerá to však, že Aničku vzťah jej manžela s brunetkou neprekvapil. Hoci manželia nepatria k tým, ktorí dobrovoľne prepierajú svoje súkromie na verejnosti, Anna tentokrát spravila výnimku. Prostredníctvom sociálnej siete potvrdila, že ich manželstvu je koniec. „Už nejaký čas netvoríme pár a nežijeme spolu. Je nám ľúto a berieme ako veľké osobné zlyhanie, že sa nám ani napriek veľkej snahe nepodarilo naše manželstvo zachrániť a prekonať dlhodobú partnerskú krízu, ktorou prechádzalo."

Zdroj: Instagram A.T.

Dvojica sa napriek všetkému nerozchádza v zlom. „Naďalej však spolu dobre vychádzame ako priatelia, normálne spolu komunikujeme, nerozchádzame sa v zlom. Naozaj! Vždy sa budeme mať radi a budeme si blízki a oporou, i keď už nie ako pár,” doplnila Táslerová, ktorá verí, že rozvod prebehne v čo najväčšej tichosti. Čo spôsobilo ochladnutie citov, manželia neprezradili.