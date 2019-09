Kotlebov rodinný život je údajne v troskách: Rozvod s Frederikou (24) po piatich rokoch manželstva

O tom, že dvojica má problémy vo vzťahu, sa hovorilo už v súvislosti s medializovanými snímkami, na ktorých sa predseda kontroverznej strany presúva do lietadla. Nie však v spoločnosti manželky, ale neznámej brunetky. Cieľom cesty bolo egyptské mesto Hurghada.

Zdroj: Facebook/Zomri

Ako sa neskôr ukázalo, mladá slečna menom Ariana Palme, je okresnou predsedníčkou ĽSNS v Rožňave a krajskou predsedníčkou Kotlebovej Ľudovej mládeže pre Košický kraj. Kotleba sa s ňou mal pripojiť k zvyšku rodiny, keďže jeho manželka mala do Egypta pricestovať už o deň skôr.

Palme neskôr publikovala snímku šťastnej rodinky, kde medzi ňou a Kotlebom stojí práve Frederika. A neodpustila si uštipačný komentár na margo stránky Zomri, ktorá zábery zverejnila. "Srdečne pozdravujeme z Egypta. PS: neZomrite z toho tepla, slniečka," napísala pod fotku na sociálnej sieti. Dvojica sa vtedy k špekuláciám bližšie nevyjadrila.

Zdroj: Facebook/Arya Palme

Zmenila si meno

Ako sa však zdá, nezhody medzi manželmi predsa len existujú. Denník Nový čas informoval, že na stole okresného súdu v Banskej Bystrici ležia už niekoľko mesiacov rozvodové papiere. Žiadosť o rozvod mala podať práve Frederika. Tá si dokonca zmenila meno na sociálnej sieti.

Odchod zo Slovenska?

Kotleba sa má rozvodu brániť. A to aj napriek tomu, že pár spolu údajne ani nežije pod jednou strechou, a to už od januára 2019. „Jej stanovisko je, že chce rozvod a bodka. Povedala mu, že s ním nechce byť, že k nemu nič necíti. Že keď už podá žiadosť o rozvod, tak to je taká vážna vec, že to nebude sťahovať,“ povedal periodiku zdroj z jej blízkeho okolia.

Do Egypta navyše podľa rodinného známeho Kotleba necestuje len za relaxom. Ale údajne za svojim synom. Frederika vraj dlhšie plánovala odsťahovanie sa za hranice Slovenska, čo sa má podľa denníka spomínať aj v rozvodovom konaní. Dvojica sa zosobášila v roku 2014, keď mala Frederika 19 rokov.