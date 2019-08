Liam podal žiadosť o rozvod, Miley zúri: Podvádzala som, ale...

LOS ANGELES - Ešte v stredu sa objavili správy, že po rozchode to je Liam Hemsworth, kto prvý vyplnil rozvodové papiere. Jeho manželka Miley Cyrus totiž plní stránky novín svojou aférkou s Kaitlynn Carter. Speváčka sa však poriadne vytočila a rozhodla sa všetko okomentovať na Twitteri. Tam sa priznala ku všetkým svojim hriechom...

To, že žiadosť o rozvod podal Liam, je pre mnohých znakom toho, že za rozpad vzťahu môže Miley. Navyše sa v médiách objavili fotografie, ako sa bozkáva s Kaitlynn a vždy bola rebelkou, a tak asi každý automaticky predpokladá, že by bola nevery schopná a naozaj to urobila.

Rozhorčená speváčka sa nakoniec včera rozhodla na celú situáciu zareagovať verejne na svojom Twitteri, kde zverejnila niekoľko po sebe idúcich statusov. V úvode napísala, že chápe, že žije svoj život na očiach verejnosti, ale nemôže akceptovať, že je obviňovaná z klamstiev.

Miley Cyrus a Kaitlynn Carter Zdroj: Instagram Kaitlynn

„Nie je žiadným tajomstvom, že ako tínedžerka a krátko po prekročení 20-ky som sa naozaj zabávala naplno. Nebolo to len fajčenie, ale aj marihuana, experimentovala som s drogami,” priznala svoje hriechy. Ako uviedla, kvôli drogám stratila obrovskú reklamnú zákazku, vyhodili ju z hotela, keď Liamovi kúpila tortu v tvare penisu a olizovala ju... „Na internete mám pravdepodobne viac holých fotiek ako akákoľvek iná žena,” pokračovala vo vymenovávaní toho, čo kedysi vyvádzala.

A netajila, že nevera jej tiež nebola cudzia. „Podvádzala som, keď som bola mladá,” uviedla s dôrazom na to, že sa tak dialo dávnejšie v minulosti. A zdôraznila, že medzitým už naozaj dospela. „Môžem priznať mnoho vecí, ale odmietam priznať, že moje manželstvo skončilo pre neveru,” vyjadrila sa a dodala, že Liama bude navždy milovať.

Zdroj: Instagram M.Č.

Odmieta však, že by v ich vzťahu alebo vyjadreniach o ňom akokoľvek klamala. „Môžete povedať, že som twerkujúca, trávu fajčiaca sedlaňa s nevymáchanou hubou, ale nie som klamárka!”

Na záver Miley neuviedla síce konkrétne dôvody rozchodu, ale napísala, že musela urobiť zdravé rozhodnutie a aktuálne je najzdravšia a najšťastnejšia vo svojom živote.