Prvé reakcie na koniec Mazureka z ĽSNS! Mizíkova finta nevyšla

Strana mala byť podľa politológa dávno rozpustená

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milan Mazurek sa dopustil nehoráznych odsúdeniahodných výrokov. Uviedol to politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov.

„Stranu v apríli nerozpustili len pre formálne nedostatky podania návrhu. Táto strana mala byť už dávno rozpustená. Má svojich priaznivcov - viac než 200-tisíc voličov a počas svojho pôsobenie v parlamente si rady svojich priaznivcov rozšírila. Medzi ich sympatizantmi sú aj takí, ktorým nevadia rasistické výroky či popieranie holokaustu. Možno dnešné rozhodnutie niekoho prinúti sa aspoň zamyslieť, ale keďže poznám hodnotové nastavenie voličov tejto strany, som skeptický," dodal Mesežnikov.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba po vynesení rozsudku povedal novinárom, že cieľom je zaviesť precedens, že „za vyjadrenie politického názoru môže človek byť normálne právoplatne odsúdený aj ako poslanec". Mesežnikov s precedensom nesúhlasí. „Niekoľkokrát sa odvolal, tak aký precedens? Strana je známa tým, že má na svojej kandidátke ľudí s rasistickým a xenofóbnym myslením. Prekračujú hranice zákonov. Ak sa bude súd nimi individuálne zaoberať, budú odsúdení a precedens nie je možný. Mali by sa nad sebou zamyslieť," myslí si politológ.

Reagoval aj Inštitút ľudských práv

„Fakt, že poslanec NR SR Milan Mazurek zvolený za túto stranu stratil dnešným rozhodnutím Najvyššieho súdu mandát v NR SR, považujeme za dostatočný dôvod, aby bolo konanie voči strane Kotleba -ĽSNS obnovené. Už od podania návrhu sa strana dopustila ďalších prehreškov, ale odsúdenie poslanca za hanobenie rasy, národa a presvedčenia a teda historicky prvá strata mandátu poslanca v moderných slovenských dejinách by mala stačiť aj najväčším skeptikom. Práve neukončené konanie voči Mazurekovi bolo jedným z argumentov súdu, prečo rozpustenie ĽSNS nateraz zamietol. Je úplne zjavné, že táto strana a jej predstavitelia nie sú demokrati, nemajú žiadnu úctu voči Ústave, zákonom a ľudským právam,“ vyhlásil Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv (IĽP).

Progresívci hovoria o dôležitom momente

Strana Progresívne Slovensko na rozsudok súdu reagovala na sociálnej sieti. "Ukazuje sa, že veci môžu fungovať, ak správne nastavíme inštitúcie a necháme v nich konať čestných a kompetentných ľudí," uvádzajú v stanovisku progresívci.

"Tých, ktorí sa doteraz cítili vo svojich protiprávnych rasistických prejavoch nedotknuteľní, musíme spravodlivo potrestať. Na čo sú nám reči o lepšej krajine, keď by sme dovolili extrémistom beztrestne útočiť na menšiny a tolerovali ich selektívnu snahu uprieť ľuďom právo na dôstojnosť," pokračuje Progresívne Slovensko vo svojom statuse.

Finta mu nevyšla

Člen Ústavnoprávneho výboru a predseda OKS Ondrej Dostál prirovnal Mazurekov prípad k prípadu Stanislava Mizíka z rovnakej politickej strany. Ten bol spod obžaloby oslobodený, kedy bol predmetný jeho status na sociálnej sieti.

"Ono tvrdiť, že som niečo nenapísal na FB, lebo neviem pracovať s počítačom, je predsa len čosi iné, ako tvrdiť, že som niečo nepovedal v rádiu," sarkasticky poznamenal Dostál v statuse.

Ešte viac ho to nabudilo

Mazurek novinárom uviedol, že bol pripravený na všetky varianty a rozsudok ho nezastraší. „Ešte viac ma to nabudilo, že to, čo robím, to, čo vyjadrujem, má hlavu a pätu," vyhlásil s tým, že vo vysielaní rádia len povedal pravdu, s ktorou súhlasí väčšina obyvateľov východného Slovenska. Podľa vlastných slov Mazurek ešte nevie, čomu sa bude po strate mandátu venovať.

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v apríli 2018 uznal poslanca Milana Mazureka vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti a etnickej skupine a uložil mu trest 5 000 eur. Poslanec podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov. Najvyšší súd SR dnes potvrdil vinu poslanca a zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur.

Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. Podľa právneho poriadku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec parlamentu odsúdený za úmyselný trestný čin, prichádza poslanec o svoj mandát. V pléne parlamentu by ho mal nahradiť Milan Špánik. Vyplýva to z výsledkov parlamentných volieb z roku 2016, ktoré sú zverejnené na stránke Štatistického úradu SR.

Hrnčiar je rád za toto rozhodnutie

Rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR pre poslanca parlamentu Milana Mazureka (ĽSNS) môže byť dobrým signálom aj do budúcna, myslí si podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Poslanec Ľubomír Galko (SaS) nie je podľa vlastných slov zástancom represií za vyslovenie názoru, zákonodarca by si však podľa neho mal uvedomovať, čo môže povedať, a čo nie. Mazurek rozhodnutím súdu stráca mandát poslanca Národnej rady SR.

"Prejavy extrémizmu a fašizmu sa v našej spoločnosti dlhodobo nadmieru tolerujú. Som presvedčený, že to môže byť dobrý signál aj do budúcna, že konečne sa prijalo takéto zásadné rozhodnutie," reagoval v utorok Hrnčiar.

Mali by sme si uvedomovať čo môžeme povedať a čo nie

Galko si myslí, že rozhodnutie súdu treba rešpektovať. "Takto je to nastavené. Nie som veľkým zástancom represií za vyjadrenie názoru. Na druhej strane, aj my by sme si ako poslanci mali uvedomovať, čo môžeme povedať, a čo už nie. Čo je v rozpore nielen s dobrými mravmi, ale aj so zákonom," odpovedal na otázky novinárov s tým, že Mazurekovi môže aj táto situácia priniesť voličské hlasy.

"Je to veľmi unikátna situácia, ktorá sa ešte v histórii SR a slovenského parlamentu nestala," reagoval na rozsudok riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Tomáš Kostelník.