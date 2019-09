Kotlebovo skrachované manželstvo malo vážne trhliny: Plač a hádka o syna počas dovolenky

Informácie o nepokojoch v manželskom kruhu Kotlebovcov sa začali šíriť sociálnymi sieťami už v priebehu leta, keď predseda extrémistickej ĽSNS cestoval do Egypta bez svojej polovičky, a to dokonca opakovane. Namiesto toho sa pri ňom objavila neznáma brunetka, či neskôr aj sexi krátkovlasá blondínka.

Kotleba počas zahraničnej cesty Zdroj: Facebook/Zomri

O definitívnom krachu manželstva napokon informoval Nový čas s tým, že na okresnom súde v Banskej Bystrici už niekoľko mesiacov ležia rozvodové papiere od jeho manželky Frederiky. Svoje manželské sľuby si pritom spečatili pomerne nedávno. Bolo to v roku 2014 v obci Čerín pri Banskej Bystrici, kde vtedy Kotleba ešte vykonával funkciu župana Banskobystrického samosprávneho kraja.

Po Kotlebovom boku sa začala objavovať mladá, blonďavá žena menom Kristína Laššáková. Šéf ĽSNS ju zamestnal ako jedného zo svojich asistentov. Tá si už medzičasom vymazala fotografie s predsedom strany zo svojho účtu, ktorý je momentálne tiež nedohľadateľný.

Neustále po boku niekoho iného

Pri sústavných príletoch do Egypta sa stále po boku lídra ĽSNS objavoval niekto iný. Raz to bola bruneta menom Aryana Palme či spomínaná asistentka Kristína Laššáková. Niekedy ho sprevádzal jeho syn, za ktorým mal podľa viacerých zdrojov aj lietať do cudziny. To, že Frederika po boku straníckeho šéfa nebola, kotlebovci vysvetľovali tým, že jeho žena bola v Egypte už o deň skôr.

Kotleba pri nastupovaní do lietadla bez svojej manželky Zdroj: Facebook/Zomri

Dramatická scéna, ktorú sprevádzal plač

Avšak to, čo sa odohrávalo na dovolenke, bolo doteraz otáznikom. Nemenovaný zdroj, ktorý bol ubytovaný v rovnakom hoteli ako rodina Kotlebovcov, prezradil, že pobyt sprevádzali mnohé dramatické scény. Masívne trhliny vo vzťahu mala dosvedčiť aj večerná, asi dvojhodinová roztržka pri taxíku, keď sa Kotleba pokúšal z vozidla vytiahnuť svojho syna proti vôli svojej ženy.

Celá situácia sa vraj nezaobišla bez plaču a emócií. Celý incident mali podľa nemenovaného zdroja napokon upokojovať až policajné zložky. Prípad sa zakončil trpkým koncom, keď sa Frederika dokonca odmietla vrátiť k Marianovi Kotlebovi do hotela. Rodina sa pritom ešte začiatkom júna po príchode Kotlebu do Hurghady stihla pokope odfotiť na sociálnu sieť.

Zdroj: Facebook/Arya Palme

Je možné, že táto udalosť zasiahla aj do časového rámca predsedu strany. Ten sa totiž v utorok hneď nedostavil na 49. schôdzu parlamentu, ktorá sa začínala o jednej hodine poobede. Objavil sa až na večernom hlasovaní o piatej hodine.