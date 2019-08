Opakované predkladanie rovnakých návrhov zákonov znefunkčňuje parlament, tvrdí Madej

BRATISLAVA - Opakované predkladanie návrhov zákonov v Národnej rade (NR) SR môže znefunkčňovať parlament, prioritu majú mať pri rokovaní tie návrhy, ktoré neboli ešte zamietnuté. V súvislosti s lehotou, ktorá obmedzuje predloženie rovnakého návrhu v prípade jeho neschválenia, to povedal predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej (Smer-SD). Reagoval tak na vyjadrenie predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), ktorý uvažuje o ďalšej zmene rokovacieho poriadku z dôvodu recyklácie návrhov.

"Tá šesťmesačná lehota je tu na nejaký účel, aby sa návrhy zákonov nedávali len ako reklamné opakovanie niečoho, ale aby sa parlament dôstojne zaoberal tými návrhmi, ktoré by mali mať nejakú prioritu. Pokiaľ niečo bolo zamietnuté, priorita je ďalší návrh. Takže šesťmesačnú lehotu chápem," vysvetlil Madej súčasnú polročnú lehotu na predloženie rovnakého návrhu, ktorá vyplýva z aktuálneho znenia rokovacieho poriadku parlamentu.

Poukázal na to, že okrem znefunkčňovania parlamentu môže opakované predkladanie návrhov ovplyvňovať aj diskusiu v pléne, ktorá v takýchto prípadoch "nemusí byť vždy vecná". To, či by prípadný Dankov návrh obmedziť lehotu na celé volebné obdobie neoklieštil práva poslancov, komentovať nechcel, vyjadrí sa podľa svojich slov po prípadnom vypracovaní konkrétneho návrhu.

Danko v rozhovore pripustil, že uvažuje o ďalšej zmene v súvislosti s recykláciou návrhov zákonov. Ak by ešte raz menil rokovací poriadok, tak by podľa svojich slov zakázal, aby sa počas jedného volebného obdobia mohli prekladať návrhy zákonov v tej istej podobe. Argumentuje tým, že niektoré návrhy predložili poslanci v tom istom znení tri- či štyrikrát. Tvrdí, že poslanci vedia, že z toho majú publicitu.