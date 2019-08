Fico odhaduje, že sa počet stravníkov v školských jedálňach na základných školách zvýši

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SD Robert Fico odhaduje, že sa od nového školského roka zvýši počet stravníkov v školských jedálňach na základných školách. Uviedol to na dnešnom brífingu v Šali s tým, že v niektorých školách môže na školské obedy chodiť až 85 percent žiakov. Fico upozornil, že pri zvýšení potravinových pásiem by sa mohli zvýšiť aj náklady na preplácanie obedov.

„Na druhom stupni by sme dali na obed 1,30 eura a na prvom stupni 1,21 eura. To je riešenie, ktoré vieme zvládnuť," vysvetlil. Náklady na obedy zadarmo sa budú pohybovať od 80 do 120 miliónov eur. „Významne šetríme peniaze ľudí," uviedol Fico a dodal, že ministerstvo práce a ministerstvo školstva majú na obedy vyčlenené peniaze.

„Ministerstvo školstva vie pomôcť pri technickom vybavení, ak to škola nezvládne sama. Ministerstvo práce našlo mechanizmus, ako zamestnať do jedální viac ľudí," vysvetlil. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR je vo finálnej fáze projektu Pracuj v školskej kuchyni, ktorým chce štát podporiť nástup nových pomocných kuchárok do školských jedální v základných školách pri zavádzaní štátom hradených obedov.

Zdroj: thinkstock.com

„Zriaďovatelia, či už verejní alebo neverejní, nahlásili na úrady práce v júni dokopy 1 320 miest, ktoré budú potrebovať obsadiť," povedal v utorok 20. augusta generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Po dohode s úradmi práce sa podľa neho uskutočnili výberové konania. „Aktuálne sú vybraní a buď prechádza školením, alebo už má kurzy 1 055 ľudí, čiže 1 055 ľudí by mohlo, pokiaľ sa dohodnú so zamestnávateľom, už v septembri nastúpiť," dodal Valentovič.

Žiaci posledného ročníka materských škôl dostávajú štátny príspevok na obedy zadarmo vo výške 1,20 eura od 1. januára, žiaci základných škôl ho budú dostávať od 1. septembra, teda od nového školského roka. Tento príspevok štátu však v mnohých prípadoch nepokrýva zvýšené režijné náklady na obedy pre žiakov, a tak sa aj po 1. septembri tohto roka budú mnohí rodičia podieľať na úhrade nákladov na obedy pre svoje deti. Dotácia bude v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu.