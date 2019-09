Kandidátka v Smere je hotová: Oznámia ju zajtra, šušká sa však o veľkom prekvapení!

Peter Pellegrini a Robert Fico

Zdroj: TASR - František Iván

BRATISLAVA - V Smere je už nejaká dohoda, ako by strana mala ísť do volieb. Potvrdil to premiér a podpredseda Smeru Peter Pellegrini. Podrobnosti hovoriť nechce, necháva to na stredajšiu tlačovú konferenciu strany. Podľa neho by mal o takýchto veciach informovať šéf strany.