Šéf Smeru Robert Fico smúti: FOTO Prišiel o svojho verného priateľa

Robert Fico trávil so svojím štvornohým miláčikom naozaj veľa času. Každé ráno sa s ním prechádzal okolo Bonaparte buď on, alebo jeho manželka. Bohužiaľ, pred istým časom o svojho parťáka prišiel.

Larry sprevádzal Fica neustále

Fica ľudia mohli stretávať aj na petržalskej hrádzi, kam s Larrym chodieval, behával s ním aj v spoločnosti ochranky. Rád sa s ním prešiel aj pri ramene Dunaja v okolí Lafranconi či Devína, a to aj v mrazoch. Fico je známy tým, že rád športuje a jeho verný priateľ ho pri týchto aktivitách sprevádzal. Ako prvý o tom informoval portál hlavne.sk.

Podľa našich informácií mal Larry problémy už začiatkom septembra. Informáciu potvrdil aj hovorca strany. „Každý, kto stratil doslova člena rodiny po 15 rokoch dobre vie, aká je to rana a čo vtedy človek prežíva,“ uviedol pre Topky hovorca Smeru Ján Mažgút.

V súvislosti s Larrym zostane v pamäti aj hláška „slabučko hryzkaj“, ktorú použil šéf Smeru vo videu, kde sa so svojím psím spoločníkom predvádzal. „Je zviera vec alebo živý tvor, ktorý si zaslúži náležitú zákonnú ochranu? Kvôli odpovedi sa ani nemusím pozrieť na Larryho, ktorý ma neraz sprevádza v práci. Vláda dnes schválila novelu zákona, ktorá týmto nemým, no verným priateľom, prináša podstatne vyššiu ochranu ako "veciam". Pretože to nie sú veci,“ napísal Fico vo februári 2018.