Veľká tlačovka Smeru sa odkladá! FOTO Politici sa zišli vo vládnom hoteli, Robert Fico oslavuje

Robert Fico vymenil tlačovku za príjemnejšie povinnosti. V polovici septembra mal narodeniny, ktoré sa rozhodol osláviť o desať dní neskôr aj so svojimi kolegami vo vládnom hoteli Bôrik. Medzi pozvanými boli viacerí z vedenia strany i poslanci, ktorí si z parlamentu odskočili na slávnostný obed, na ktorý ich pozval.

Oslava na Bôriku

Igor Choma prišiel na skútri a z ministrov zatiaľ dorazila ministerka kultúry Jana Laššáková či minister práce Ján Richter. Na mieste je už aj Robert Fico, tiež Martin Glváč, či Dušan Jarjabek, ktorý Ficovi priniesol ako darček obraz a knihy. Medzi poslednými dorazil aj premiér Peter Pellegrini. Ten sa už po dnešnom rokovaní vlády vyjadril, že to nebude politické, ale spoločenské stretnutie.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

„Vôbec to nie je politické stretnutie. Je to spoločenské stretnutie, na ktorom sa stretneme na obede aj s poslancami nášho klubu. Nepredpokladám nejaké ťažké rokovania,“ povedal po rokovaní vlády Pellegrini s tým, že by obed mal trvať do druhej, kedy bude vyhlásená voľba ústavných sudcov a poslanci sa budú musieť vrátiť do parlamentu.

Podľa hovorcu strany Fico oznámi podrobnosti k tomu, kto bude na čele kandidátky, najskôr zajtra.