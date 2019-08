Most a SMK sa ešte nedohodli, koniec rokovaní sľubujú v auguste

SMK bude ešte rokovať na vlastnej pôde, potom Most prerokuje poslednú ponuku SMK. „Chceli by sme to ukončiť ešte v auguste,“ prisľúbil Ravasz. Priznal, že tieto strany desať rokov bojujú o toho istého voliča, v niektorých obciach vládne až nevraživosť. Preto si musia vyjasniť podmienky fungovania, ako zabezpečiť to, aby ich členovia ťahali za jeden povraz v prípade koalície.

Počas rokovania zástupcovia SMK nastolili otázku uniknutej komunikácie Mariana K., Most-Híd sa zase pýtal sa vzťahy s Viktorom Orbánom. "Na tomto to nemusí padnúť, ale nepovedal by som, že čo sa týka aktuálnych politických tém, všetko sme uzatvorili," dodal Ravasz.