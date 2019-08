Ravasz: Stratifikáciu podporiť chceme, považujeme ju za dôležitú

"Podporiť to určite chceme, či už je to ústavný, alebo štandardný zákon," povedal pre novinárov v pondelok podpredseda strany Ábel Ravasz. Na forme podľa neho strane veľmi nezáleží, dôležité je aby bol návrh kvalitný. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) v pondelok potvrdila, že projekt stratifikácie nemocníc nebude mať formu ústavného zákona, čo od šéfky rezortu žiadal predseda Smeru-SD Robert Fico. Smer-SD už povedal, že návrh v podobe obyčajného zákona nepodporí.

Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia. OĽaNO si myslí, že ak Smer-SD nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. SNS chce počkať na stanovisko Smeru-SD na zasadnutí Koaličnej rady. ĽSNS vníma nepredloženie v podobe ústavného zákona negatívne.

Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.