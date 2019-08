Kalavská a Fico sa rozprávali o reforme nemocníc: O alternatívach sa ešte bude diskutovať

BRATISLAVA – O alternatívach reformy slovenských nemocníc, o tzv. stratifikácii, sa ešte bude diskutovať. Uviedla to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v pondelok pred rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady SR. Zároveň potvrdila, že projekt nebude mať formu ústavného zákona, čo od šéfky rezortu žiadal predseda Smeru-SD Robert Fico.

"V súčasnosti ako jeden z bodov na dnešnom rokovaní bude aj stratifikácia," povedala Kalavská s tým, že ďalšie kroky podnikne podľa toho, čo prinesie diskusia. Tiež poznamenala, že s Robertom Ficom si "vydiskutovali náležitosti, ktoré si potrebovali vydiskutovať". Pripustila, že je zmierená s tým, že reformu poslanci Smeru-SD nepodporia.

Ako dodala, cieľom celej stratifikácie bolo pomôcť slovenskému zdravotníctvu, hlavne ústavnej zdravotnej starostlivosti. "Politické vytĺkanie kapitálu, alebo politikárčenie už vonkoncom neprospeje slovenskému pacientovi," uzavrela.

Stále je dosť času

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pripomenul, že stratifikácia nezačína v tomto ani budúcom roku. Myslí si, že stále je dosť času na argumentovanie, analyzovanie a vysvetľovanie. "Možno by sme sa skôr mohli ešte v tomto čase povenovať analýze, čo stratifikácia znamená pre reálny dopad na každú nemocnicu a na každého občana najmä vo vzdialených regiónoch," povedal.

Richard Raši Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia. OĽaNO si myslí, že ak Smer-SD nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.

Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.