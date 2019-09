Strašidelné VIDEO z Nemocnice Ružinov: Na tomto mieste by mohli natáčať horor, všetko sa má zmeniť

BRATISLAVA - Ak odhliadneme od problematiky starostlivosti v slovenských nemocniciach, ďalšou top témou zdravotníctva sú práve mnohokrát zničené, plesnivé či zanedbané priestory týchto zariadení, od ktorých by sa skôr očakávalo, že budú výkladnou skriňou modernosti a čistoty. Najnovšie sa na sociálnej sieti objavilo krátke video zo suterénu bratislavskej Nemocnice Ružinov, ktoré ľuďom pripomínajú skôr zábery z hororu. Dobrou správou však je, že by sa tieto priestory mali čoskoro zrekonštruovať.

V skupine s názvom "Nemocničné oddelenia" na sociálnej sieti Facebook boli nedávno zverejnené zábery z Nemocnice Ružinov. Popis bol síce krátky, ale výstižný: "Aj takto vyzerá nočná zmena v ružinovskej nemocnici." Hoci má video iba desať sekúnd, divákom z neho mohla naskočiť husia koža. Pohyb v nočnej hodine po suteréne nemocnice nie je nič pre bojkov. Nehovoriac o tom, že tieto priestory určite nie sú lákavé na pohľad ani počas dňa.

"By som sa pototo asi," okomentovala zábery Daniella. "Toto sa v priestoroch nemocnice nesmie tolerovať. Jedno, či na oddelení, či na chodbe. Ten personál to nemôže preniesť do lôžkovej časti?" pýta sa Tomáš. Našli sa však aj takí, ktorí už rezignovali aj na rozhorčené komentáre a iba lakonicky napísali, že to netreba brať tragicky, lebo "veď Slovensko."

Na stanovisko k predmetnému videu sme sa spýtali aj hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú spadá aj Nemocnica Ružinov. Našťastie to vyzerá tak, že čoskoro by mohlo prísť k pozitívnej zmene.

"V prvom rade by sme chceli zdôrazniť, že v priestoroch, ktoré sa nachádzajú na videu, sa nenachádzajú pacienti, je to suterén nemocnice v Ružinove. Tieto priestory budú v najbližších mesiacoch rekonštruované z finančných prostriedkov, ktoré pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava vyčlenil Úrad vlády SR," uviedla pre Topky hovorkyňa UNB Eva Kliská.