Fico posiela Kalavskej tvrdý odkaz: Ak neschvália jej zákon, mala by zvážiť svoje pôsobenie

BRATISLAVA - Predseda politickej strany Smer-SD Robert Fico posiela ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej tvrdý odkaz pre reformu nemocníc. Podľa neho by v prípade neschválenia zákona mala zvážiť ďalšie pôsobenie na svojom poste.

Nie celkom rozumie zmene jej postoja. Informuje o tom portál televízie JOJ noviny.sk. Podľa Fica zmenila Kalavská názor zrejme po rozhovore s niekým. Doslova povedal, že by mala menej počúvať Druckera. Akékoľvek rokovania s ním ale Kalavská v pondelok odmietla.

Fico Kalavskej odkázal, že nemá rád, keď si s ním najprv niekto podá ruku a potom ju opľuje. "Používame na to pekný pojem, že stratifikácia, ale v podstate ide o zatváranie nemocníc. Ja som predseda ľavicovej strany a myslím si, že vo Svidníku ľudia platia rovnakú daň ako v Bratislave. Nie je to pre mňa reforma, ktorú by som vnímal ako reformu," uviedol Fico pre TV JOJ pred ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bol rokovať s ministrom práce Jánom Richterom.

Naše zdravotníctvo potrebuje výrazne reformu

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská odmietla predložiť stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon. Predseda strany Smer-SD Robert Fico jej preto odkázal, že on nepodporí ani len poslanecký zákon. Ministerka Kalavská pritom už 1.augusta pripustila, že stratifikácia nemusí mať podobu ústavného zákona.

"Odkedy som prišla na ministerstvo, som sa snažila hľadať nástroje na zlepšenie zdravotníctva na Slovensku. Ja nie som typ človeka, ktorý dá tomu facelift a myslí si, že je to v poriadku, respektíve dám nejaké riešenie, ktoré je krátkodobé, ale de facto nikomu nepomôže. Naše zdravotníctvo potrebuje výrazne reformu a za tým si stojím. Opozičné strany mi odkazujú, čo mám robiť, ja som už ale veľké dievča a viem, čo mám robiť. Urobím to, čo uznám za vhodné, že bude najlepšie," povedala ministerka Kalavská.

Andrea Kalavská Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ministerka už o svojom rozhodnutí telefonicky informovala aj Roberta Fica. Telefonát to ale vraj vyslovene nepríjemný nebol. "Veľmi príjemné, konštruktívne," povedala.