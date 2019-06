Zemetrasenie u Matoviča: Po odchode kľúčových ľudí hrozí rozpad strany, ich počet rastie

Nie je pritom žiadnou novinkou, že viacerí ľudia okolo Igora Matoviča jeho kruhy už za posledné roky opustili a pridali sa k iným zoskupeniam. Teraz to vyzerá tak, že tento trend pokračuje.

Alan Suchánek

OĽaNO v týchto dňoch opúšťa lekár, ktorý sa v hnutí orientoval na problematiku zdravotníctva. Je známy predovšetkým aj tým, že upozornil na kúpu predraženého prístroja CT v Piešťanoch. Ešte v utorok sa verejnosť dozvedela, že chce vymeniť politický dres.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

​Suchánka zlákal politický program mimoparlamentného subjektu Miroslava Beblavého Spolu - Občianska demokracia. "Ponuka a spolupráca na tomto programovom dokumente ma presvedčili o schopnosti Miroslava Beblavého spájať odborníkov i slušné politické sily," vysvetlil svoj odchod sám Suchánek. Jeho nasledujúce pôsobenie v parlamente bude v znamení nezaradeného poslanca.

Vedenie strany o tejto záležitosti podľa všetkého vedelo už dlhšie. "Vzhľadom na to, že už viac ako rok sa nepodieľal na práci nášho zdravotníckeho tímu pod vedením tieňového ministra Mareka Krajčího, sme jeho odchod očakávali," povedal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Veronika Remišová

O tom, že sa v kuloároch hovorí o odchode predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej ku novovznikajúcemu subjektu Andreja Kisku, sme už hovorili aj v rozhovore so spomínanou poslankyňou.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

"O riešení problémov Slovenska sa prirodzene rozprávam aj s inými politikmi, vrátane pána prezidenta, pretože ak chceme Slovensko očistiť od korupcie, posunúť ho dopredu v dôležitých oblastiach, bez spoločného úsilia sa nám to nepodarí. Konečné rozhodnutie som však neurobila," priznala vtedy Remišová svoje stretnutia s terajším prezidentom Andrejom Kiskom. V súčasnosti je teda jednou z možností, že klub OĽaNO môže opustiť aj Remišová.

Prispieva k tomu aj fakt, že Matovič už verejne priznal, že s niektorými jeho názormi Veronika Remišová nesúhlasí a podobne je na tom aj tieňový minister vnútra Jaroslav Naď. Bolo v období, kedy Matovič zmenil svoj postoj k USA pred eurovoľbami, z ktorým napokon odstúpil. Predtým, ako to urobil ale vyhlásil, že ak nezíska 50-tisíc krúžkov v eurovoľbách, tak odíde z parlamentu a bude kandidovať z posledného miesta.

Branislav Škripek

Zoznam ľudí, ktorých budúcnosť v OĽaNO je otázna alebo definitívne ukončená, ešte stále nekončí. V marci pred tohtoročnými eurovoľbami oznámil svoj koniec spolupráce s hnutím aj europoslanec Branislav Škripek. Ten v predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2014 získal podporu viac ako 15-tisíc hlasov.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Medzi vecami, ktoré ukončili sedemročnú spoluprácu bol aj novovznikajúci subjekt Kresťanská únia, ktorý Škripek založil spolu s odídenkyňou a europoslankyňou za KDH Annou Záborskou. "Igor Matovič je veľmi špecifický človek a do politiky priniesol množstvo všelijakých geniálnych nápadov, ktoré mu niektorí zazlievali, iní schvaľovali," vyhlásil v marci Škripek a dodal, že hnutie malo v spolupráci s ním "experimentálny" prístup, ktorý mu nevyhovoval.

Matovič mu podľa jeho slov ponúkol posledné, 14. miesto na kandidátnej listine OĽaNO. Ak by sa mu podarilo prekrúžkovať ako jedinému, mandátu by sa mal vzdať v prospech liberálnejšie orientovaného kandidáta OĽaNO.

Richard Vašečka

Ďalším človekom, ktorý stojí za novovzniknutým subjektom kresťanského portfólia a mal čo dočinenia s OĽaNO je aj Richard Vašečka. Ten sa ešte pred rokom pokúšal dokonca kandidovať za predsedu KDH, no toho v tomto súboji porazil terajší predseda kresťanských demokratov Alojz Hlina.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vašečka je v parlamente už od roku 2012 a vo voľbách v roku 2016 sa s pomocou OĽaNO prekrúžkoval s viac ako 25-tisícmi preferenčných hlasov. Bol zároveň predsedom výboru pre vojenské spravodajstvo a členom výboru pre obranu a bezpečnosť. Vašečka vtedy Matoviča podľa jeho vlastných slov týmto krokom prekvapil.

Oto Žarnay a Viera Dubačová

Hneď rok po parlamentných voľbách v roku 2016 oznámili svoj odchod z poslaneckého klubu OĽaNO Oto Žarnay a Viera Dubačová. Urobili tak po dohode s Igorom Matovičom.

Oto Žarnay a Viera Dubačová Zdroj: SITA/Marko Erd, Robert Tappert

O odchode z klubu vtedy rozhodli blížiace sa župné voľby. To, čo rozhodlo o ich odchode z klubu bola filozofia "ľuďom sú nezávislí kandidáti sympatickejší".

Marek Krajčí, Anna Verešová a Eduard Heger

Ďalšou trojkou z OĽaNO, ktorá predstavuje skôr konzervatívne ladených poslancov mala podľa informácií portálu Aktuality.sk ešte v marci dostať ponuku na pôsobenie v projekte Škripeka, Vašečku a Záborskej - v Kresťanskej únii.

Marek Krajčí, Anna Verešová a Eduard Heger Zdroj: TASR - Martin Baumann, Jakub Kotian ​

O tom, aké majú plány sa vyjadrili pre portál Čas.sk. "O politickej budúcnosti isto rozmýšľam, to vám môžem povedať. To už rozmýšľam dlhšie, ale to podľa mňa rozmýšľa každý politik," povedala na margo ďalšieho pôsobenia Verešová. Krajčí sa k odchodu priamo nevyjadril, no mrzí ho aktuálny odchod Suchánka. Eduard Heger však uistil, že sa stranu opustiť nechystá a pripravujú sa na nasledujúce voľby.