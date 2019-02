Prekvapivé vyhlásenie Matoviča: Ak nezíska 50-tisíc krúžkov v eurovoľbách, odíde z parlamentu

BRATISLAVA - Šéf opozičného hnutia OĽaNO dnes určite prekvapil svojich voličov aj nevoličov. Igor Matovič je síce lídrom kandidačnej listiny v májových voľbách do Európskeho parlamentu, no ak by uspel, mandát si nepreberie. Navyše pokiaľ nezíska aspoň 50-tisíc krúžkov, odíde z Národnej rady a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. Nevylúčil, že ak by dosiahol veľmi zlý výsledok, mohol by odísť aj z funkcie predsedu hnutia. K tomuto rozhodnutiu sa vyjadril dnes na tlačovej konferencii.

"Ja si mandát neprevezmem. Chcem, aby sme zobudili EÚ. Chcem, aby mi ľudia buď vyjadrili dôveru alebo nedôveru a podľa výsledkov sa rozhodne. Ak získam menej ako 50 tisíc krúžkov, tak odídem aj z Národnej rady SR," uviedol na dnešnej tlačovej besede s tým, že potom bude opäť kandidovať v parlamentných voľbách z posledného miesta kandidátky OĽaNO. Matovič chce svojou kandidatúrou zvýšiť účasť voličov v eurovoľbách. Zároveň odmietol, že by z eurovolieb robil svoje osobné referendum. Matovič nekonkretizoval, či v prípade, ak nezíska 50 tisíc hlasov voličov, prenechá aj post predsedu hnutia niekomu inému.

Tlačová beseda Igora Matoviča

Igor Matovič na úvod uviedol, že si váži názory ľudí, ktoré sa rôznili. „Áno, je to pravda, kandidujem do europarlamentu,“ uviedol. S viacerými názormi, ktoré dnes povie, nesúhlasí Veronika Remišová ani Jaroslav Naď. „Nedokážem robiť politiku tak, že budem klamať,“ povedal. „Precitol som z toho, že USA sú garantom svetovej bezpečnosti,“ uviedol Matovič. „Som hlboko presvedčený, že by sme mali zabojovať o náš európsky dom.“ Moja kandidatúra nie je útek.

"Kandidujem do europarlamentu preto, lebo by som chcel, aby sa naše hnutie pokúsilo zobudiť mysle ľudí, ktorí dnes rozhodujú o bezpečnostnej politike Únie. Mali by sme zabojovať o náš európsky dom. Urobme Európu opäť silnejšou, veľkou. Je načase urobiť z Európy svetovú veľmoc," vysvetlil Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Zmenil som názor a považujem za dôležité, aby ľudia rozhodli a či si napriek tomu zaslúžim zostať v politike," uviedol. "USA dávno nie sú svetovým mierotvorcom, žijú si svojím životom a celý civilizovaný svet tŕpne, ako sa prezident Donald Trump vyspí a ktorú mierovú dohodu s ktorým štátom zruší. Precitol som z toho. Podľa mňa USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majákom - toto je zásadný rozdiel proti tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili," priblížil svoje rozhodnutie Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Nemali by sme vzhliadať ani k Rusku ani k USA. Patrí sa zaďakovať USA, ale posledné roky nás ťahajú do problémov. USA rozvrátili Líbyu, Irak, Sýriu. Na ich troskách vznikol Islamský štát a stovky tisícov ľudí zbytočne zomrelo. Vznikla migrantská kríza a páni v Bruseli sa len prizerali a diskutovali dva roky o tom, čo s tým robiť," povedal.

Eurovoľby budú podľa neho referendom o Únii. Nie je za odchod z Únie ani z NATO. Líder OĽaNO chce bezpečnú Európu, preto treba podľa neho riešiť spoločnú bezpečnostnú politiku.

Matovič nezverejnil všetky mená z kandidátky

Kandidátov postaví OĽaNO 14, ostatných kandidátov eurokandidátky chce hnutie predstaviť koncom týždňa. Dvojkou má byť Michal Šipoš, trojkou Peter Pollák. Ďalšie mená Matovič nateraz nezverejnil.

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slovensko malo 13 poslancov. Ak sa Británii podarí odísť, Slovensko získa v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Igor Matovič včera na sociálnej sieti uviedol, že sa dnes vyjadrí k jeho kandidatúre do Európskeho parlamentu. Kandidátku do eurovolieb má poviesť ako líder. „Veľmi odporúčam, aby ste sa spoliehali na to, že vždy robím politiku inak, ako je zaužívané a ako to robia ostatní,“ uviedol na sociálnej sieti.