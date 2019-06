Incident v parlamente: Poslanec Číž vytočený v jedálni! Priznal, že ho nevedia uspokojiť

Celý prípad popísal na svojej stránke Oto Žarnay, ktorý sa podľa vlastných slov stal svedkom nechutného a desivého incidentu. V utorok sa v parlamentnej jedálni spolu na obede stretli niektorí poslanci Smeru, medzi ktorými bol aj Číž a ďalší poslanci z iných strán. Boli približne dve hodiny po dvanástej, kedy sa do radu na obed postavila aj spomínaná skupina poslancov Smer.

"Pred 14:00 sa do radu postavila skupinka poslancov SMER-u, medzi nimi aj novozvolený europoslanec Miroslav Číž. Všimol si, že z ponúkaných jedál už nemajú to, ktoré by si rád vybral. Proste ho vypredali," začína popisovanie situácie Žarnay.

Na situáciu poukázal na svojom blogu poslanec Oto Žarnay Zdroj: archív Ota Žarnaya

Nečakaný zvrat

Miroslav Číž mal na túto situáciu zareagovať pomerne rozčúlene. "Začal sa rozčuľovať a kričať, že také niečo za 30 rokov nezažil. Najviac si to odniesla nevinná kuchárka. Rozzúrený poslanec sa nedal upokojiť jej vysvetlením, že dnes bolo v jedálni veľa hostí, a preto sa jeden z chodov jedla (kuracie stehno) už minul. Kričal od zlosti, že je to nehoráznosť a prehováral vystrašenej kuchárke do svedomia, či sa nehanbí. Ostatní poslanci SMER-u sa len mlčky prizerali vyčíňaniu straníckeho kolegu. Potom si vyžiadal vedúceho prevádzky. Vzápätí aj na neho spustil lavínu agresívnych slov a dožadoval sa jeho ospravedlnenia za to, že už nemajú v ponuke jedlo, ktoré si chcel vybrať," uviedol Žarnay na blogu.

Žarnay podľa Číža klame

"Tvrdenia pána Žarnaya sú bezočivá lož. V parlamente sú nejaké obedové služby, kam som prišiel so skupinou ľudí. Zďaleka to nebola prvá prejavená nespokojnosť s charakterom služieb kuchyne v parlamente. Vedel som sa tam dostaviť až o druhej, pretože dovtedy sme v parlamente rokovali na klube a poslaneckom grémiu. O jednej sme navyše museli zahajovať rokovanie parlamentu. Až po schválení programu sme sa prišli konečne najesť do jedálne. Tam povedali, že už nemajú žiadne jedlo," povedal pre Topky poslanec Číž.

"Pre pani kuchárku som mal pochopenie. Povedal som jej, že chápem, že za to nemôže, no chcel som, aby mi zavolala niekoho z vedenia kuchyne, aby som sa na to opýtal ich. Na to prišiel niekto z kuchyne a začal hovoriť, že už sú dve hodiny a pýtať sa, prečo sme nespokojní. Arogancia toho človeka ma rozčúlila," uviedol Číž, ktorý dodal, že celú záležitosť bude kvôli arogantnosti vedúceho kuchyne riešiť na vedení. "Na základe tohto incidentu napísal pán Žarnay znôšku lží," bráni sa Číž a dodáva, že po incidente bol ešte s dotyčnou kuchárkou, ktorá sa za situáciou ospravedlnila.