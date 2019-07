Opozičný poslanec Žarnay sa poriadne rozohnil: Po ceste rýchlikom dostal traumu

BRATISLAVA - Letné mesiace si mnohí vypĺňajú rôznymi aktivitami. Bývajú to aj rôzne výlety či zájazdy do zahraničia. Jednu z takýchto ciest sa rozhodol absolvovať aj opozičný poslanec Oto Žarnay. Ten popísal hrôzy, ktoré zažil v lôžkovom vozni v rýchliku z Prahy do Košíc.

Bývalý učiteľ a súčasný poslanec Národnej rady SR začal v prvých riadkoch kritizovať vybavenie vozňa. "Cestujeme medzinárodným rýchlikom z Prahy do Košíc. Jediný vozeň, ktorý je lôžkový, by mal byť klimatizovaný. Klíma však nefunguje. Sprievodca nevie otvoriť ani malé okienka určené na vetranie. Ľudia sú povyzliekaní, nikto nevie spať. Cestujú tu aj deti, ktoré od tepla nevedia zaspať. Sprievodca tvrdí, že s tým nevie nič urobiť, niekam volal, ale že oni to nevedia opraviť," popísal Žarnay dôsledky nefungujúcej klimatizácie vo vozni.

Požiar by bol fatálna záležitosť

Bývalý člen kandidátky OĽaNO ešte dodal, že nasledovalo dvojhodinové odstavenie v Nových Zámkoch, kde by podľa jeho názoru už zvládli opraviť alebo aj vymeniť celý vagón za iný, ale nestalo sa tak. "Predsa nie je možné, že nechajú cestujúcich, ktorí idú takú diaľku, v lôžkovom vozni bez klímy, s hermeticky uzavretými oknami. Keby tu vznikol požiar, skončilo by to tragédiou," varoval vo svojich slovách poslanec Žarnay.

Zdroj: gettyimages.com

Veľké finále

Tu sa však trápenie cestujúcich v spomínanom vlaku neskončilo. "Po nočnej dráme sme museli vlak odstaviť v Moldave nad Bodvou, lebo z rušňa začal vytekať olej. Hasiči musia zasahovať. Predpokladaná doba, kým to opravia, je 90 minút. Toto je realita železníc," dodal na záver sklamaný Žarnay.