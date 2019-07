Dlhoročná kauza je na konci: Súd dal Žarnayovi za pravdu, dohoda prišla až po výmene vedenia školy

O ukončení kauzy informoval portál košického Korzára. Žarnay pritom od začiatku prípadu tvrdí, že výpoveď, ktorú od bývalého vedenia dostal, bola pomstou za upozornenie na tieto zmluvy. Vedenie sa vtedy bránilo, že Žarnayovo prepustenie bolo uskutočnené z organizačných dôvodov.

Bývalý člen kandidátky OĽaNO, ktorý už dnes pôsobí v rámci strany Spolu - občianska demokracia, bol v spore s Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici v Košiciach. V minulosti tam pôsobil ako učiteľ, no všetko sa naoko skončilo v roku 2013 po jeho výpovedi.

So školou sa napokon dohodol

"Výsledky kontroly hlavného kontrolóra KSK, ako aj NKÚ jasne preukázali, že som mal pravdu a rozviazanie pracovného pomeru zo strany školy, oficiálne z organizačných dôvodov, bolo len dôsledkom môjho verejného upozornenia na porušovanie zákona a medializácie celej kauzy,“ povedal ešte v máji Žarnay.

Prepustený učiteľ Žarnay dostal až po šiestich rokoch od sporu za pravdu, no rozsudok ešte nebol právoplatný. Až doteraz. „Keďže sa nikto z účastníkov konania neodvolal, rozhodnutie je právoplatné,“ informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová a dodala, že právoplatnosť rozsudku bola nadobudnutá 5. júla.

K dohode prispela hlavne skutočnosť, že sa v júli uskutočnila zmena na poste vedenia školy. Riaditeľom sa stal Michal Potoma. "Som rád, že sa to skončilo, lebo si myslím, že to dosť negatívne vplývalo na mediálny obraz školy. S pánom Žarnayom sme sa dohodli. Nebudeme to ďalej naťahovať, lebo to nemá zmysel a rešpektujem rozhodnutie súdu,“ dodal Potoma, ktorý bol v minulosti aj kolegom Žarnaya.

Nová žaloba

Prístup školy ocenil aj Žarnay. „Naše stretnutie s novým riaditeľom sa nieslo v priateľskom duchu, veď sme zároveň boli aj dlhoroční kolegovia zo školy. Ubezpečil ma, že mu záleží na tom, aby sa tento súdny spor skončil a celá kauza sa uzavrela. Zároveň som po tomto rozhovore nadobudol pocit, že na čele školy stojí človek, ktorý má záujem nielen o prosperovanie školy ako takej, ale aj o vytváranie pozitívnej atmosféry a dobrých vzťahov s kolegami, čo oceňujem, lebo to je základ všetkého. Myslím si, že je to správny človek na správnom mieste a dávam mu veľké šance, že naštartuje školu," dodal Žarnay.

Zdroj: Miro Vacula

To, či má Žarnay právo na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, súd vytýčil na samostatné konanie. To ešte nezačalo. „Súd nestanovil presnú sumu ako náhradu z neplatného skončenia pracovného pomeru. O týchto záležitostiach sa musím najskôr poradiť so svojím advokátom Danielom Lipšicom a zrejme až potom podať na súd novú žalobu. Doposiaľ sme čakali na to, či sa druhá strana odvolá voči rozsudku okresného súdu," uzavrel poslanec Žarnay.

Župan Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka hovorí o nepotrestaných vinníkoch. „Mrzí ma, že nedokážeme postihovať tých, ktorí tento problém spôsobili za bývalého vedenia kraja. Dúfam však, že rozsudok bude pôsobiť preventívne aj pre ďalšie prípady, keď sa porušujú pracovnoprávne predpisy. Obzvlášť v situáciách, keď sa trestajú tí, ktorí oprávnene upozorňujú na plytvanie verejnými peniazmi či porušovanie zákonov,“ dodal Trnka na margo toho, že zriaďovateľom školy je práve spomínaný kraj.