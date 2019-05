Fico si pochvaľuje súdržnosť koalície a naložil Kiskovi: VIDEO Predčasné voľby sú vylúčené

Predseda Smeru Robert Fico vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby sa do skončenia jeho funkcie zdržal útokov na Slovensko v zahraničí. Na tlačovej konferencii v Bratislave tiež vyhlásil, že Kiska hrubo zneužíva svoju prezidentskú funkciu na čisto stranícku ambíciu.

Kiska nemôže len tak útočiť na vládu

Fico sa pridal ku kritike premiéra Petra Pellegriniho voči prezidentovi Kiskovi, ktorý podľa neho hrubo zneužíva funkciu na stranícku politiku. Skritizoval ho kvôli rozhovoru v nemeckom denníku i vyjadreniam na pôde Karlovej univerzity v Prahe počas prednášky. „Pán Kiska hrubo zneužíva svoju funkciu na čisto stranícke účely. Prezident nemôže chodiť po zahraničí a nadávať na vlastnú krajinu. Chcem ho vyzvať, aby sa do posledného momentu svojho pôsobenia zdržiaval takýchto vyjadrení,“ uzavrel.

Zdôrazňuje, že prezident SR nemôže chodiť po zahraničí a útočiť na vládu svojej krajiny. „Je to jednoduchý človek, ktorý prišiel z podnikateľského prostredia a pochopil, ako sa robí úžera a ako sa dostať k pozemku, lietať vládnym lietadlom,“ hovoril o prezidentovi.

Predčasné voľby sú vylúčené

Včerajšia koaličná rada prebehla v mimoriadne priateľskom duchu a rokovanie bolo konštruktívne. Koalícia funguje a preto sú podľa Roberta Fica predčasné voľby definitívne vylúčené. „Vládna koalícia funguje a nie je dôvod na skracovanie volebného obdobia. Minuloročné zmeny vo vláde SR priniesli stabilitu a nevidíme žiadnu alternatívu,“ povedal s tým, že strany vedia prijímať zásadné legislatívne opatrenia. Dodal, že sú tiež pripravení zvoliť nových kandidátov na ústavných sudcov.

Koalícia chce teda predložiť prezidentovi ďalšie mená na chýbajúce miesta na Ústavnom súde, pričom presné počty budú ešte predmetom rokovania. Fico nekonkretizoval, či bude opäť strana Smer trvať na tajnej voľbe sudcov, ako v predošlých dvoch prípadoch. Na ústavnom súde v Košiciach treba obsadiť ešte šesť miest.

Kritika opozície

Cieľom Smeru je vyhrať aj ďalšie voľby a zostaviť vládu. V najbližšom období sa chystajú predstaviť celý rad sociálnych opatrení, ktorého hlavným ťahúňom by malo byť zvýšenie rodičovského príspevku. Podľa neho neexistuje alternatíva k súčasnej vlády. Opozícia sa nevie podľa neho zhodnúť ani teraz.

„Nevedia sa dohodnút vo dvojici, takže si neviem predstaviť, ako to bude vyzerať, keď sa stretnú ôsmi, ale to už nechajme na voliča, ako sa rozhodne v najbližších parlamentných voľbách,“ povedal Fico. Kritizoval delenie ľudí a strán na slušných a neslušných a spochybňuje, že by medzi slušných patril prezident Kiska či lídrí SaS a OĽaNO Sulík a Matovič.