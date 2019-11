Spoločnosť Dúha víta rozhodnutie komisie pre riešenie sporov pri výstavbe D1 s tunelom Višňové

BRATISLAVA - Stavebná spoločnosť Dúha, a. s., víta prvé rozhodnutie medzinárodnej komisie pre riešenie sporov pri výstavbe úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Komisia podľa firmy jednoznačne rozhodla v prospech bývalého zhotoviteľa stavby, taliansko-slovenského združenia Salini Impregilo - Dúha, a to v nároku na nepredvídateľnosť geologických podmienok v tuneli, ako aj v nároku na geologické nadvýlomy.

Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe s tým, že komisia sa v oboch prípadoch priklonila k argumentom zhotoviteľa a viackrát odmietla prílišný formalizmus a striktné výklady zmluvy zo strany objednávateľa, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) a stavebného dozoru (združenie SD Višňové na čele so spoločnosťou ESP Consult, s. r.o., Šamorín). Komisia zároveň priznala zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu nad rámec zmluvnej ceny za nepredvídateľnú geológiu v tuneli a za nadvýlomy.

"Stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti o tom, že nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok v tuneli mal byť zamietnutý, nie je pravdivé. Pravdivým je stanovisko, že medzinárodná komisia rozhodla o neodkladnej povinnosti úhrady sumy vo výške predbežnej položky zo strany objednávateľa - NDS a že stanovila mechanizmus jej dopočtu," uviedla Dúha. Preto je podľa nej v súčasnosti zbytočné sa vyjadrovať ku konečnej výške sumy priznanej zhotoviteľovi z tohto nároku.

"Naopak, je zarážajúce, že objednávateľ NDS riadne priznané plnenia zhotoviteľovi za vykonanú prácu, ktoré stavebný dozor počas výstavby odmietal vyhodnocovať a preplácať, mieni kompenzovať s prípadnými zmluvnými pokutami, o ktorých medzinárodná komisia v tomto nároku nerozhodla," podotkla spoločnosť. Nárok NDS na zmluvné pokuty a nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby a posun míľnikov podľa Dúhy nie sú súčasťou rozhodnutia, komisia sa tomu v kontexte iných nárokov zhotoviteľa bude venovať v ďalšom procese rozhodovania.

"Spoločnosť Dúha po dôkladnom naštudovaní tohto rozhodnutia medzinárodných expertov v prvom z množstva vzájomných nárokov v žiadnom prípade nepredpokladá, že by výsledkom celého rozhodovania komisie pre riešenie sporov mal byť stav, že subjektom, ktorý pri konečnom zúčtovaní bude musieť doplácať, bude zhotoviteľ," upozornila spoločnosť. Podľa nej nie je pravdou ani to, že by akúkoľvek časť zo sumy predbežnej položky priznanej komisiou zhotoviteľovi objednávateľ uhradil. Celá táto suma, tvrdí Dúha, bola predmetom sporu po tom, čo nárok zhotoviteľa odmietli stavebný dozor a neskôr aj NDS ako neopodstatnený a neodôvodnený.

"Pravdou je, že počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom zhotoviteľovi nebolo priznané ani jedno euro nad rámec pôvodnej zmluvnej ceny a preto je nesporné, že žiadna časť tohto priznaného nároku nemohla byť zhotoviteľovi uhradená, nakoľko ide o plnenie nad rámec zmluvy o dielo," dodala Dúha.

NDS očakáva, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov na stavbe úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové bude doplácať bývalý zhotoviteľ a nie ona. Medzinárodná komisia pre riešenie sporov v súvislosti s pozastavenou stavbou D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala podľa NDS uznala doterajšiemu zhotoviteľovi nárok na predbežnú položku vo výške 7,8 milióna eur za nadvýlom v tuneli.

Zároveň určila obom stranám dopočítať hodnotu nároku. Informovala o tom v stredu NDS s tým, že bývalý zhotoviteľ doteraz predložil komisii pre riešenie sporov z pôvodných nárokov jediný nárok vo výške 52,6 milióna eur. "NDS teraz spolu so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy (7,8 milióna eur) už v doterajších platbách zhotoviteľovi uhradila. NDS predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý zhotoviteľ, a nie NDS," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby podľa NDS komisia zamietla.

"Aktuálne rozhodnutie komisie pre riešenie sporov pre stavbu D1 Lietavskú Lúčka – Dubná Skala má 209 strán, nejde o posledné rozhodnutie komisie, a preto sa dnes nedá s konečnou platnosťou hovoriť o tom, ktorá strana doplatí tej druhej," podotkla Michalová. Niekdajší zhotoviteľ minulú jeseň požadoval od NDS platbu vo výške 120 miliónov až 160 miliónov eur nad rámec platného kontraktu. "Navýšenie ceny nevedel odôvodniť žiadnym legálnym spôsobom, nepredložil žiadnu relevantnú dokumentáciu ani oprávnený nárok a zároveň nevedel garantovať dokončenie úseku po poskytnutí týchto dodatočných peňazí," priblížila Michalová.

Komisia o nároku NDS zatiaľ nerozhodovala. NDS od bývalého zhotoviteľa bude požadovať desiatky miliónov eur. "Napríklad, ak komisia uzná, že bývalý zhotoviteľ neprerazil tunelové rúry v stanovených termínoch, len za nesplnenie týchto míľnikov NDS dostane 12 miliónov eur. Všetky svoje nároky má NDS kryté podľa dohody o ukončení bankovou zárukou vo výške 40,6 milióna eur," dodala Michalová.