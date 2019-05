Najnovší volebný PRIESKUM: Potvrdená klesajúca tendencia pre Smer, masívny prepad kollárovcov

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 29. apríla až 6. mája 2019. V prieskume zaznela otázka: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

5,1 % respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť,

respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť, 12,2 % nevedelo, koho by teraz volili,

nevedelo, koho by teraz volili, 0,5 % odmietlo prezradiť, koho by volili.

Rozhodnutých voličov bolo teda viac ako 82 %.

Zdroj: Agentúra AKO

Súčasná vládna koalícia Smer-SNS-Most-Híd by v tomto prípade už vládu s 50 mandátmi nezložila.

Kým Smer v predchádzajúcom období v prieskume dosahoval hodnotu 19,7 %, dnes prichádza k ďalšiemu poklesu. Najsilnejšie politické zoskúpenie by v prípade hypotetických volieb dosiahlo už len 19,1 %, no stále by voľby vyhralo.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Kotlebova strana ĽSNS sa po medializovanom súdnom procese o jej možnom rozpustení v prieskume posilnila. A to o viac ako dve percentá, čo ju s takmer 14-percentnou podporou stavia na druhé miesto podpory slovenského politického spektra.

Pokles zaznamenala aj koalícia strán Progresívne Slovensko a strany Spolu Občianska demokracia. S podporou 13,7 % sa dostala na tretie miesto prieskumu.

Ďalšie čísla nemusia potešiť Most, ktorý stále balansuje na hranici zvoliteľnosti, či Kollárovu stranu Sme rodina, ktorá oproti minulému prieskumu, kde dosahovala 10,7 %, prišla o viac ako dve percentá podpory a v súčasných výsledkoch prieskumu už dosahuje len 8,3 %. Týmto výsledkom ale kollárovci predbehli aj vládnych národniarov, ktorí si čísla oproti minulému prieskumu mierne polepšili a disponujú rovnými ôsmimi percentami podpory. Takéto mierne polepšenie zaznamenali aj strany SaS či OĽaNO.