Premiér Pellegrini: Končím diskusiu s pánmi z Penty, štát si pôjde vlastnou cestou

ŽILINA – Slovenská republika urobí všetko pre to, aby čo najskôr postavila veľkú štátnu univerzitnú nemocnicu, ktorá bude slúžiť nielen Bratislavčanom a vybranej skupine pacientov, ale ľuďom z celého Slovenska. Na margo rokovaní vlády s finančnou skupinou Penta o nemocnici v Bratislave to v stredu v Žiline povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Úlohou vlády aj mojou snahou bolo hľadať také riešenie, aby sme čo najskôr vyriešili ten 30-ročný problém, že štát nebol schopný postaviť novú nemocnicu v Bratislave. I preto som využil možnosť, spýtať sa investora, či by nezvážil, že by ustúpil od svojich aktivít a štát by celý projekt mohol prevziať a upraviť si ho na svoje účely. Na základe vyjadrení zástupcov finančnej skupiny a až arogantných komentárov, ktoré na stranu vlády adresovali, chcem oznámiť, že mi je jedno, čo finančná skupina Penta bude, alebo nebude robiť,“ zdôraznil premiér.

"Končím diskusiu s pánmi z Penty, ktorí si myslia, že budú svoj biznis zo zdravotného poistenia, ktoré odvádzajú občania tejto krajiny, využívať na to, aby si nabalili svoje vrecká, vyberali si len tie zdravé hrozienka z celého systému a štátu ponechali všetko stratové. Štát si pôjde vlastnou cestou a nech si Penta pokojne skúsi zasúperiť so štátom. Ak si myslí, že môže tento súboj vyhrať, tak im želám veľa zdaru,“ doplnil predseda vlády. ​