Historická návšteva Pellegriniho v Bielom dome: Pred rokovaním s Trumpom má rešpekt

WASHINGTON – Návšteva slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Spojených štátoch amerických, počas ktorej ho v piatok (3. mája) prijme americký prezident Donald Trump, sa pripravovala veľmi dlho. Návšteva sa koná po 13 rokoch, keď naposledy predseda vlády Mikuláš Dzurinda v roku 2006 navštívil Biely dom na pozvanie vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Georgea Busha. Pre novinárov to uviedol vo štvrtok počas letu do USA poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku Peter Kmec.

Napriek tomu, že v Bielom dome bol v roku 2013 expremiér Robert Fico, Kmec v návštevách vidí rozdiel. "Návšteva premiéra Fica mala jemne odlišný formát, i keď by som tomu dal tak isto veľmi významný politický rozmer. Bolo to na pozvanie viceprezidenta Spojených štátov amerických v tom čase Joea Bidena, takže bola to rovnaká protokolárna úroveň, čo sa týka viceprezidenta a premiéra. Z tohto pohľadu by som povedal, že formát pozvania prezidenta voči predsedovi vlády je protokolárne ešte vyšší stupeň," vyhlásil Kmec.

V prípade, že stretnutie potrvá dlhšie, bude to na úkor plenárneho širšieho formátu - čo sa stáva, ak si lídri porozumejú. "Potom vlastne sa preberajú v širšom formáte veľké témy za účasti či už ministra zahraničných vecí, poradcov pre zahraničné záležitosti. To už je následne vyvrcholenie celej návštevy," povedal.

Zdroj: SITA/AP/Susan Walsh

Témy počas rokovaní rozdelil na tri fázy - prvú fázu budú tvoriť hlavné posolstvá oboch lídrov pre médiá. "Tam máme jasne stanovené 3-4 vety, ktoré je potrebné aj jasne odkomunikovať. Potom sú štyri oči, kde sú samozrejme témy, ktoré sa nie vždy povedia pre médiá. Tie vedia len títo dvaja lídri. A potom sú témy, ktoré idú do zápisu a často sú aj verejné, cez ktoré potom lídri informujú médiá. Širší formát bude už o veľmi širokých témach, ktoré sa týkajú globálnych záležitostí, vzťahov EÚ, USA a bilaterálnych vzťahov," konštatoval Kmec.

Európsky a americký protokol sa podľa neho veľmi nelíšia. "Nie sú tam veľké obmedzenia, v tomto sme si kultúrne veľmi blízki. Ten transatlantický kultúrny rozmer je rovnaký," priznal. Kladie sa veľký dôraz na prípravu, predovšetkým na to, aby sa témy zmestili do časového formátu a aby si obe strany odkomunikovali priority. V otázke času na rokovaní sú však lídri autonómni.

Premiér chce s Trumpom rokovať otvorene, ale s rešpektom

Slovenský premiér Peter Pellegrini počas osobného rokovania "na štyri oči" s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa uskutoční v piatok (3. mája) v Bielom dome, nemá záujem viesť "nejaké diplomatické omáčky a komplikované reči". Premiér by bol rád, keby ich rozhovor bol priamy, pričom sa chce veľmi konkrétne dotknúť vzťahov USA a Slovenska. Predseda vlády SR to povedal novinárom počas letu do Spojených štátov amerických.

"To je možno tá správna cesta a možno aj niečo, čo vyhovuje aj mne osobne - teda prejsť rovno k veci, porozprávať sa. Naozaj využiť tú možnosť, pretože medzi štyrmi očami si môžete s prezidentom povedať aj iné veci, ako tie, ktoré sú vhodné aj pre uši médií," uviedol premiér.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Predmetom piatkového rokovania bude viacero tém. "Chceme sa dotknúť našej úzkej spolupráce, hovoriť nielen o našom členstve v NATO, ale chceme s ním veľmi otvorene hovoriť aj o ekonomických vzťahoch Slovenska a Spojených štátov. Chcem mu veľmi otvorene povedať, čo bude znamenať prípadná ekonomická vojna medzi Spojenými štátmi a EÚ, čo to konkrétne prinesie Slovensku. To sú veci, ktoré by bolo dobré, aby prezident počul priamo z úst premiéra, aby mal naozaj veľmi plastický obraz," konštatoval Pellegrini.

Upozornil, že toľko pertraktovaná Dohoda o obrannej spolupráci s USA, o ktorej sa hovorí, nie je primárnou a hlavnou témou rokovania. "Uvidíme, či sa vôbec s prezidentom tejto témy dotkneme, pretože týchto zmlúv majú Spojené štáty americké podpísané so svojimi partnermi obrovské množstvo a nie sú dojednávané až na takej najvyššej úrovni. My budeme preto hovoriť skôr o inom – ako by sme ďalej mohli spolupracovať aj v oblasti vyzbrojovania slovenskej armády, a tentokrát v opačnom garde," zdôraznil. Zároveň dodal, že po nákupe stíhačiek F-16 by privítal, aby sa na Slovensku v spolupráci s našimi slovenskými firmami realizovala podpora, následná údržba, resp. ďalšia modernizácia ozbrojených síl tak, aby sa časť investovaných peňazí vrátila naspäť do slovenského zbrojárskeho priemyslu.

Premiér sa domnieva, že s prezidentom Trumpom si osobnostne sadnú, keďže podľa neho je pragmatik. "Je to človek, ktorý ide priamo k veci a ktorý nemá rád omáčky, a to je niečo, čo mi celkom osobne konvenuje - ak je nejaký problém, poďme ho riešiť, poďme k veci, veľmi otvorene si o ňom povedzme a nezaobaľujme to do nejakých rečí. Takže si myslím, že toto môže byť niečo, čo aj počas rozhovoru medzi štyrmi očami môže byť naopak na prospech veci, že si budeme rozumieť," priznal premiér.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Zároveň ocenil prácu slovenskej diplomacie, keďže ako uviedol, dostať pozvánku do Bieleho domu na oficiálne pozvanie prezidenta Spojených štátov nie je úplne bežná vec. "Návšteva Bieleho domu je naozaj, aj v rámci diplomacie a zahraničných vzťahov, pre každú krajinu top udalosť," povedal premiér o návšteve, pred ktorou má "zdravý rešpekt".

Pripomenul, že návšteva slovenskej delegácie nie je len momentálne ojedinelý zjav v rámci vzájomných vzťahov so Spojenými štátmi. "Slovenskú republiku navštívil štátny tajomník ministerstva obrany a následne po dlhých rokoch sme hostili, aj na pozvanie ministra Lajčáka, ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Mikea Pompea, s ktorým sme tak isto mali veľmi dobré rokovanie. Takže návšteva v Bielom dome akoby bola vyústením týchto veľmi intenzívnych diplomatických stykov medzi Slovenskom a Spojenými štátmi," dodal premiér.

Predsedu vlády SR Pellegriniho prijme v piatok v Bielom dome americký prezident Trump. Rokovať by mali okrem iného o otázkach týkajúcich sa ekonomickej a obrannej spolupráce. V rámci obrannej spolupráce by sa mali venovať i modernizácii Ozbrojených síl SR a zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO.

Spojené štáty sa do Európy vrátili až za vlády Trumpa, tvrdí Lajčák

Počas vlády predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu mal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák pocit, že bol o strednú a východnú Európu nezáujem z politickej úrovne. Situácia sa podľa neho zmenila s príchodom jeho nástupcu amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy. Pre médiá to počas letu do Washingtonu povedal vo štvrtok Miroslav Lajčák.

"Je to tak, my sme naozaj cítili nezáujem z tej politickej úrovne. Bolo to zrejme tým, že si Spojené štáty povedali, že stredná Európa je už ošetrená, je za vodou a tie procesy sú už nezvrátiteľné. Ukazuje sa ale, že to nie je celkom tak. A faktom je, že za vlády prezidenta Trumpa sa Spojené štáty vrátili do strednej Európy," konštatoval.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aj na základe rokovaní, ktoré Lajčák absolvoval minulý mesiac vo Washingtone s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom a prezidentovým poradcom Johnom Boltonom, si myslí, že vzájomné vzťahy sú vynikajúce, sú vysoko hodnotené americkou stranou a sú bezproblémové. "Spojené štáty nás vnímajú ako spoľahlivého partnera a spojenca. Samozrejme, to, čo je veľmi dôležité osobne pre prezidenta Trumpa, je plnenie našich spojeneckých záväzkov. Faktom je, že v roku 2022, to znamená dva roky pred termínom, ktorý sme si stanovili, naplníme dve percentá HDP na obranu. To je pre nich nesmierne dôležité," spresnil minister.

Tých, ktorí vnímajú premiérovu návštevu Bieleho domu len ako príležitosť urobiť si s americkou hlavou štátu fotografiu, zaraďuje buď k diletantom alebo neprajníkom. "Také niečo môže povedať buď úplný diletant, ktorý nevie, o čom hovorí, alebo niekto, kto nevie stráviť skutočnosť, že premiér Pellegrini dostal pozvánku do Bieleho domu, pretože to je plnohodnotná návšteva na pozvanie prezidenta. Privíta ho prezident, budú mať rokovanie medzi štyrmi očami a následne bude rokovanie dvoch delegácií," zdôraznil Lajčák. To, že prezident Trump to rokovanie chce mať a slovenského premiéra pozval, sa podľa ministra nedá nejakým spôsobom znehodnotiť, to je jednoducho podľa neho fakt.

"Znamená to, že ho aj zaujíma, čo mu premiér povie, že chce počuť naše názory, že si chce overiť niektoré svoje názory na vývoj v Európe v našom susedstve s nami. My urobíme všetko pre to, aby sme to stretnutie využili v plnej miere," uzavrel Lajčák.