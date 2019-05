Premiér ocenil naše členstvo v EÚ: Miesto pre naše hodnoty, ostatní politici súhlasili

BRATISLAVA - Európska únia je miestom, kam Slovensko s jeho hodnotami patrí. Uviedol to pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook. Pellegrini dodal, že Únia stojí pred viacerými výzvami, pričom základom má byť podľa neho silný sociálny pilier. Premiér dúfa, že v májových eurovoľbách zvíťazia štandardné politické strany. Vyjadrili sa aj ostatní politici.

„Prvý máj nie je žiadnou socialistickou nostalgiou, ale mimoriadne významným dňom s presahom do budúcnosti. Práve dnes si pripomíname naše 15. výročie vstupu do Európskej únie. Bol to jeden z najdôležitejších dní v modernej slovenskej histórii, pretože sme sa definitívne a naplno začlenili do spoločnosti, kam našimi hodnotami patríme. Nič sa na nich nemení ani dnes,“ povedal Pellegrini.

Pellegrini je presvedčený o tom, že EÚ je budúcnosťou Slovenska. „Slovenská republika sa tak stala súčasťou moderného demokratického spoločenstva postaveného na spoločných hodnotách, rozvíjaní ekonomickej spolupráce a presadzovaní sociálnej politiky. Som presvedčený, že EÚ je budúcnosťou Slovenskej republiky, pretože nám vytvára slobodný priestor na rozvoj a prosperitu. V ďalšom období existencie EÚ pred nami stojí celý rad úloh, ako zefektívniť jej činnosť, som však presvedčený, že základom je budovanie jej silného sociálneho pilieru. Aj keď pred nami stojí zložité obdobie, verím, že v nastávajúcich voľbách do EP zvíťazia štandardné strany, ktoré majú záujem rozvíjať úspešný projekt EÚ a súčasťou tohto procesu bude aj Slovenská republika. 28 rôznych národov vždy hľadá ťažšie cestu ku konsenzu ako veľké národné štáty, ale musíme ho naďalej hľadať, aby Európa bola ako celok silnejšia a úspešnejšia,“ dodal premiér.

KDH: EÚ nie je bezchybný projekt

Kresťanskí demokrati oceňujú, že sa Slovensko pred 15 rokmi stalo súčasťou mierového projektu, akým je Európska únia. V streduo tom informoval hovorca KDH Stano Župa. "Ako každý projekt, ktorý stavajú ľudské ruky, má okrem dobrých vecí aj chyby, ale chyby sú na to, aby bolo čo opravovať," dodal.

Europoslanec za KDH Ivan Štefanec pripomína, že vstupom do EÚ sa splnilo želanie predošlých generácií, aby Slováci rozhodovali o svojich veciach sami. "Dnes sa to nielenže naplnilo, ale vďaka členstvu v EÚ spolurozhodujeme o osude celej Európy. Takúto silnú pozíciu Slováci nikdy vo svojich dejinách nemali," myslí si.

Aktívnejšie Slovensko

K výročiu sa vyjadrili aj ďalší slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek z Kresťanskej únie, podľa ktorých by sa Slovensko malo aktívnejšie zapájať do formovania vízie budúcnosti EÚ. "Nestačí hovoriť o tom, čo nechceme, to hovoria malé deti. Ak chceme sedieť pri stole s dospelými, musíme prísť s vlastnou pozitívnou predstavou o budúcnosti," uviedla Záborská.

Dôležitý deň

Deň vstupu Slovenska do EÚ považuje ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) za jeden z najdôležitejších dní v moderných dejinách SR. "Slovenská republika je hrdou a sebavedomou súčasťou spoločenstva demokratických krajín, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty," napísala na sociálnej sieti.

Ministerka tiež pripomína, že vďaka eurofondom sa na Slovensku podarilo zvýšiť zamestnanosť, podporiť digitalizáciu, či nakúpiť novú techniku. Spomenula aj blížiace sa voľby poslancov Európskeho parlamentu. "Okrem iného budú rozhodovať o takých veciach, ako kto obsadí jednotlivé euroinštitúcie alebo koľko peňazí z viacročného eurorozpočtu dostane Slovensko," zdôraznila. Verí preto, že jej rezort zabezpečí pokojný a nerušený priebeh volieb.

Praktické výhody

Prínosy členstva v Európskej únii, kam Slovensko vstúpilo v roku 2004, sú viditeľné v mnohých oblastiach, povedal v stredu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

"Benefity Európskej únie sú viditeľné v každodenných životoch," uviedol Raši na tlačovom brífingu počas osláv 15. výročia vstupu do EÚ vo Varšave.

Raši sa na oslavách a summite s názvom Together for Europe (Spoločne za Európu) za účasti zástupcov krajín strednej a východnej Európy zúčastnil v zastúpení predsedu vlády SR Petra Pellegriniho na pozvanie poľského premiéra Mateusza Morawieckeho.

Členom Európskej únie sa Slovenská republika stala v roku 2004 spolu s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom, a Slovinskom. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ vznikla v roku 1999 a jej aktívnym spolutvorcom je od roku 2004 aj Slovensko.