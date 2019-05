Historická návšteva Pellegriniho v USA a rokovanie s Trumpom: FOTO Podal ruku žene, ktorá prežila holokaust

Premiér Peter Pellegrini v stredu odcestoval na pracovnú návštevu Washingtonu. Dnes ho v Bielom dome prijme americký prezident Donald Trump. Predstavitelia USA a SR budú spolu hovoriť o celom spektre otázok s dôrazom na ekonomickú a obrannú spoluprácu. USA sú pre slovenských exportérov desiatym najdôležitejším trhom. Pellegriniho sprevádzajú na ceste minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a jeho poradca pre zahraničnú politiku a bývalý veľvyslanec SR v USA Peter Kmec. Pellegrini na oplátku pozve Trumpa na Slovensko.

Návšteva Amerického múza holokaustu

Pellegrini navštívil vo štvrtok v rámci oficiálnej pracovnej návštevy vo Washingtone Americké múzeum holokaustu, kde si minútou ticha a zapálením sviečky v Sále spomienky uctil jeho obete.

Peter Pellegrini a Ruth Cohen Zdroj: Úrad Vlády SR

Predsedu vlády v múzeu privítala jeho riaditeľka Sara Bloomfield a v rámci návštevy múzea sa stretol s 89-ročnou Ruth Cohen, pôvodom z československého Mukačeva, ktorá, na rozdiel od viacerých členov jej rodiny, prežila Holokaust.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Absolvoval tiež stretnutie s predstaviteľmi amerických židovských organizácií ACJ (American Jewish Committee), B’nai B’rith International, Simon Wiesenthal Center a NCSEJ (National Coalition Supporting).

Zdroj: Úrad Vlády SR

Pellegrini chce s Trumpom rokovať otvorene, ale s rešpektom

Pellegrini počas osobného rokovania "na štyri oči" s Trumpom nemá záujem viesť „nejaké diplomatické omáčky a komplikované reči“. Premiér by bol rád, keby ich rozhovor bol priamy, pričom sa chce veľmi konkrétne dotknúť vzťahov USA a Slovenska. Predseda vlády SR to povedal novinárom počas letu do Spojených štátov amerických. „To je možno tá správna cesta a možno aj niečo, čo vyhovuje aj mne osobne - teda prejsť rovno k veci, porozprávať sa. Naozaj využiť tú možnosť, pretože medzi štyrmi očami si môžete s prezidentom povedať aj iné veci, ako tie, ktoré sú vhodné aj pre uši médií,“ uviedol premiér.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Návšteva Trumpa

Pellegrini sa bude doobeda pripravovať na návštevu amerického prezidenta, poobede ho už čaká samotná návšteva Trumpa, ktorá sa pripravovala veľmi dlho. Koná sa po 13-ich rokoch, keď naposledy predseda vlády Mikuláš Dzurinda v roku 2006 navštívil Biely dom na pozvanie vtedajšieho prezidenta USA Georgea Busha. Uviedol to vo štvrtok počas letu do USA poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku Peter Kmec.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Čo sa týka priebehu návštevy v Bielom dome, tak najprv pôjde slávnostné protokolárne prijatie pred slávnym Západným krídlom. To poznáte aj zo seriálu House of Cards (Domček z karát, pozn. red.). Novinári budú potom pri slávnostnom prijatí prezidentom Trumpom. Následne sa (americký prezident a slovenský premiér) odoberú na uzatvorený formát na štyri oči, ktorý má trvať 15 minút. Pred kamerami si povedia základné posolstvá. Tam bude, samozrejme, veľa závisieť od toho, ako si sadnú, čo sa týka chémie medzi sebou, takže od toho sa bude aj odvíjať, či ten formát bude trvať 15 minút alebo dlhšie,“ vysvetlil bývalý veľvyslanec v USA.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Témy rokovaní sú rozdelené na tri fázy

V prípade, že stretnutie potrvá dlhšie, bude to na úkor plenárneho širšieho formátu - čo sa stáva, ak si lídri porozumejú. „Potom vlastne sa preberajú v širšom formáte veľké témy za účasti či už ministra zahraničných vecí, poradcov pre zahraničné záležitosti. To už je následne vyvrcholenie celej návštevy,“ povedal. Témy počas rokovaní rozdelil na tri fázy - prvú fázu budú tvoriť hlavné posolstvá oboch lídrov pre médiá.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Tam máme jasne stanovené 3-4 vety, ktoré je potrebné aj jasne odkomunikovať. Potom sú štyri oči, kde sú samozrejme témy, ktoré sa nie vždy povedia pre médiá. Tie vedia len títo dvaja lídri. A potom sú témy, ktoré idú do zápisu a často sú aj verejné, cez ktoré potom lídri informujú médiá. Širší formát bude už o veľmi širokých témach, ktoré sa týkajú globálnych záležitostí, vzťahov EÚ, USA a bilaterálnych vzťahov,“ konštatoval Kmec.

Európsky a americký protokol sa podľa neho veľmi nelíšia. „Nie sú tam veľké obmedzenia, v tomto sme si kultúrne veľmi blízki. Ten transatlantický kultúrny rozmer je rovnaký,“ priznal. Kladie sa veľký dôraz na prípravu, predovšetkým na to, aby sa témy zmestili do časového formátu a aby si obe strany odkomunikovali priority. V otázke času na rokovaní sú však lídri autonómni.

Dary pre Trumpovcov: Pálka a kroj

Učiteľ na vojenskej akadémii a zároveň prvý tréner bejzbalu amerického prezidenta Donalda Trumpa pochádzal zo Slovensku. Volal sa Teodor Dobiáš. Preto jedným z darov, ktoré Pellegrini nesie do Bieleho domu, je špeciálne ručne vyrobená bejzbalová pálka vo farbách trikolóry s jeho venovaním.

„Pre prvú dámu nesieme naozaj jeden krásny kroj zo stredného Slovenska. Veľmi ma však teší, že prezidentovi budeme môcť odovzdať aj jednu, špeciálne ručne a len pre tento účel vyrobenú bejzbalovú pálku vo farbách trikolóry, ktorá je teda vo farbách Spojených štátov, ako aj Slovenska s textom, ktorý mu bude navždy pripomínať, že jeho prvý tréner bejzbalu bol Slovák, a s venovaním predsedu vlády,“ uviedol Pellegrini.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Je to niečo, čo možno oproti iným štandardným darom má aj konkrétny príbeh a je naviazaný na konkrétne osoby. To je, myslím si, dar, ktorý má aj z emočnej stránky celkom vysokú hodnotu,“ zdôvodnil výber darčeka slovenský premiér. Kmec priznal, že o trénerovi sa úrad vlády dozvedel vďaka telefonátu od krajana, ktorý žije v Kanade. Teodor Dobiáš bol v americkej spoločnosti známy, keďže bol vojenským veteránom druhej svetovej vojny. Bojoval v Taliansku. Získal veľa ocenení aj od prezidentov. Zomrel v roku 2016 vo veku 90 rokov.

To, či prezident Trump dar aj prakticky využije alebo zostane v Bielom dome, nie je zatiaľ známe. „Americký protokol je v tomto dosť prísny. Všetky dary, ktoré sa dávajú na úrovni prezidentov USA, sa zachovávajú v archíve a sú v majetku Bieleho domu. Uvidíme, či ich bude môcť využiť, ale sme pripravení urobiť mu aj kópiu,“ dodal Kmec.

45 minút na Pellegriniho je v programe prezidenta veľa

Štyridsaťpäť minút je pre amerického prezidenta veľa času. Práve toľko času si Trump vyhradil na Pellegriniho počas ich piatkového stretnutia.„Štyridsaťpäť minút amerického prezidenta je veľmi veľa. Aj 45 minút času slovenského premiéra je podľa mňa veľa. Teraz je otázka, čím ich naplniť. Tých tém je veľa, vždy je dôležité ich správne zoradiť a na tom pracujeme aj počas letu,“ povedal Lajčák.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Šéf slovenskej diplomacie potvrdil, že na pozvánke od Američanov domu pracovali niekoľko mesiacov. „Treba si uvedomiť, že diplomacia sa končí tam, kde príde poradca amerického prezidenta a povie, pán prezident, navrhujeme, aby ste prijali predsedu vlády SR. A on sa opýta, prečo ho mám prijať,“ vysvetľoval Lajčák, ktorý osobne hovoril s poradcom Trumpa pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom.

Do Bieleho domu sa snaží dostať každý

Podľa šéfa slovenskej diplomacie má Trump na stole aj viac ako 20 – 30 žiadostí o prijatie, keďže „do Bieleho domu sa snaží dostať každý“. Výhodou podľa neho určite bolo, že Slovensko Američania vnímajú ako predvídateľného, stabilného partnera. „USA nás vnímajú ako bezproblémového spojenca. Pre prezidenta Trumpa je dôležité plnenie si spojeneckých záväzkov. My dosiahneme hranicu dvoch percent HDP na obranu ešte pred termínom, ktorý sme si sami stanovili. Mohlo by sa nám to podariť už v roku 2022, dva roky pred termínom,“ povedal Lajčák. Bez povšimnutia podľa neho neostal ani fakt, že pri modernizácii Ozbrojených síl Slovensko nakupuje americké stroje.

Lajčák okrem toho odmietol reči, že Pellegrini ide do USA len pre fotku s americkým prezidentom. „Také niečo môže povedať len úplný diletant, ktorý nevie, o čom hovorí, alebo niekto, kto nevie stráviť skutočnosť, že pán premiér dostal pozvánku. Toto je plnohodnotná návšteva na pozvanie prezidenta, vrátane rokovania medzi štyrmi očami,“ vysvetlil Lajčák. Pellegrinimu počas tohto rokovania odporúča ísť priamo k veci, nerobiť žiadne piruety a nepoužívať prázdne frázy. „Trump má rád konkrétny rozhovor, z ktorého vyplynú konkrétne závery,“ dodal Lajčák. Ten s Trumpom rokoval aj ako predseda Valného zhromaždenie OSN.

V porovnaní s Ficom je to rozdiel

Napriek tomu, že v Bielom dome bol v roku 2013 expremiér Robert Fico, Kmec v návštevách vidí rozdiel. „Návšteva premiéra Fica mala jemne odlišný formát, i keď by som tomu dal tak isto veľmi významný politický rozmer. Bolo to na pozvanie viceprezidenta Spojených štátov amerických v tom čase Joea Bidena, takže bola to rovnaká protokolárna úroveň, čo sa týka viceprezidenta a premiéra. Z tohto pohľadu by som povedal, že formát pozvania prezidenta voči predsedovi vlády je protokolárne ešte vyšší stupeň,“ vyhlásil Kmec.

Štvrtkový program

V rámci svojho programu v USA si predseda vlády uctí pamiatku padlých vojakov položením venca k hrobu Neznámeho vojaka na Arlingtonskom národnom cintoríne, veniec položí aj k hrobu amerického vojaka Michaela Stranka, ktorý sa narodil na Slovensku a padol počas druhej svetovej vojny v Japonsku. Premiér Peter Pellegrini navštívi aj Americké múzeum holokaustu vo Washingtone.

Počas návštevy Washingtonu sa premiér Peter Pellegrini stretne so zástupcami amerických spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu ako IBM, Lockheed Martin či US Steel. Americké spoločnosti patria medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku a zamestnávajú 23-tisíc pracovníkov a slovenské inovačné a technologické firmy začínajú úspešne expandovať v USA. V rámci obrannej spolupráce sa partneri dotknú modernizácie Ozbrojených síl SR a plnenia si obranných záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v Severoatlantickej aliancii.