Európska únia je podľa Kisku jediná cesta: Garantuje nám bezpečnosť a prosperitu

Kiska v príhovore počas slávnostného obedu s ľuďmi, ktorí sa pričinili o náš vstup do Európskej únie

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA - Európska únia je jedinou cestou, ktorá Slovenskej republike zaručuje bezpečnosť, mier a prosperitu. Uviedol to pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ prezident Andrej Kiska. Podľa jeho slov po Nežnej revolúcii a vzniku samostatnej republiky dominujú z historického pohľadu dva dátumy - vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) a vstup do EÚ.