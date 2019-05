Flašík navštívil Kočnera, dve hodiny za sklom: Vôbec sa nezmenil, bol v pohode a smial sa

Návšteva Kočnera prebehla podľa Flašíka úplne štandardne. Za Kočnerom šiel v sprievode rodiny obvineného podnikateľa. „Prešiel som všetkými kontrolami, všetkými zamrežovanými dverami, cez ktoré sa prechádza,“ povedal pre Topky Flašík. O jeho minulotýždňovej návšteve ako prvý informoval Nový Čas.

Dve hodiny za sklom

Flašík musel čakať na pracovníčku špecializovaného súdu. „Čakal som, kým príde, išli sme spolu plus jeho rodina (Kočnerova manželka a jeho deti, pozn. red.),“ uviedol. Následne ich doviedli na miesto. „Boli tam aj iné návštevy iných ľudí, to má taký režim. Prešiel som režimom a Marián sedel na jednej strane skla, ja na druhej strane skla.“ Na návštevu bol vyhradený čas. „Áno, presne je to definované na dve hodiny,“ povedal

Flašík sa zúčastnil snemu strany Smer začiatkom decembra minulého roka. Zdroj: SITA/Tomáš Somr

Kočner sa vôbec nezmenil, smial sa a mal dobrú náladu

Kočnera navštívil prvýkrát, odkedy je väzobne stíhaný. Naposledy ho videl na golfe pred rokom. Dôvodom jeho návštevy bol dokument a celovečerný film, no rozprávali sa aj o iných veciach. „Áno, bola to moja prvá návšteva. Potom sme sa rozprávali, čo robí, ako sa má, čo im varia na obed. Potom sa bavil s rodinou. Ja som vybavil to, čo som potreboval a ďalší priestor som nechal rodine,“ porozprával Flašík.

Zdroj: Profimedia

Flašík sa pozná s Kočnerom a jeho rodinou dlhé roky. Podľa neho sa ani vo väzení nezmenil a pôsobil na neho rovnako. „Bol úplne nezmenený. V pohode, mal dobrú náladu, smial sa. Úplne sme sa rozprávali tak, ako poslednýkrát... to sme sa videli snáď pred rokom na golfe. Pôsobil na mňa úplne v pohode, žoviálne,“ opísal stretnutie Flašík.

Neviem, či s tým má niečo spoločné

Fedor Flašík patrí k jedným z mála naozaj blízkych ľudí Kočnera. Či bol schopný vraždu si objednať, to nevie. „V princípe, čo si ja vnútorne myslím, je jedna vec, dôležité je, čo preukážu orgány činné v trestnom konaní. Neviem, neviem... Zatiaľ ma nič tak nepresvedčilo, že by som mal byť na sto percent presvedčený, že bol do toho nejako zapojený,“ povedal Flašík.

O prípade nevie nič bližšie, informácie pozná len z médií. „Tie sa mi miestami zdajú veľmi účelové, jednofarebné, čiernobiele. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Ale priznám sa, že ani sa s tým nebudím, ani s tým nezaspávam, ani s tým nežijem, aby som sa tým zaoberal,“ povedal s tým, že obvinenie z vraždy ho šokovalo.

Dôvodom návštevy bol film a dokument

„V prvom rade som tam šiel kvôli celovečernému filmu dohodnúť si autorské práva, že mám záujem ich vlastniť. Ak by som niečo také niekedy realizoval,“ uviedol Flašík dôvod svojej návštevy. „Čo sa týka dokumentu, šlo len o sprostredkovanie komunikácie medzi produkciou dokumentu Ukradnutý štát a takú prosbu, či by dal vyjadrenie v rámci toho dokumentu,“ vysvetľoval Flašík.

Dokument Ukradnutý štát režíruje Zuzana Piussi, ktorá už niekoľko dokumentov natočila. V tomto by sa mala zamerať na prepojenie rôznych zločineckých a záujmových skupín. „Len to som s ním prebehol a ostatné všetko si musia riešiť autori toho dokumentu s právnikom a s ľuďmi, čo sú kompetentní, teda s nejakými orgánmi.“

Zdroj: TASR ​

Čo sa týka celovečerného filmu, nebola to len Flašíkova myšlienka. Chcel si však podchytiť autorské práva. „Bola to myšlienka aj nejakých filmárov. Zdá sa mi to ako zaujímavá téma a takýchto filmov bolo realizovaných niekoľko, napr. v Českej republike. Uvidíme. Film sa dá, samozrejme, realizovať, až keď sa tie procesy ukončia. Predpokladám, že by to mohlo napadnúť aj iné produkčné spoločnosti, tak som využil túto príležitosť a chcel som si to v predstihu dohodnúť,“ dodal.

Obvinenie z objednávky vraždy

Podnikateľa Kočnera nedávno obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Jeho likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal jeho právnik na ÚŠP sťažnosť. Koncom marca Kočnera spolu s ďalším z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Tomáša Szabóa obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

​Senát Najvyššieho súdu SR 16. apríla zase zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu, ktorý zamietol rozšírenie väzby Kočnera o tzv. útekovú väzbu. Sťažnosť podnikateľa voči rozšíreniu väzby zamietol ako nedôvodnú. Kočner je momentálne väzobne stíhaný pre kauzu tzv. televíznych zmeniek. Obžaloba na Kočnera a bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla Ruska už bola zo strany ÚŠP medzičasom podaná na ŠTS. Mal by sa ňou zaoberať v budúcnosti senát tohto súdu - pracovisko Banská Bystrica.

ŠTS začiatkom apríla rozhodol, že Marian Kočner ostáva v sprísnenej, tzv. kolúznej väzbe. Sťažnosť voči rozhodnutiu súdu vtedy podal ako dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, tak aj obhajca podnikateľa Marek Para.