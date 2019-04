Pellegrini si pustil jazyk na špacír: Kritické slová na populárne problémy národa pod hrozbou harakiri

Zostrih, ktorý z diskusnej relácie HNClub pripravil portál HN Online, je skutočne bohatý na množstvo štipľavých poznámok zo strany predsedu vlády na aktuálne spoločenské problémy.

V úvodnej minúte premiér hovorí o daňových podvodníkoch ako takých. "Musí platiť zásada padni komu padni, lebo ako potom môžme tú dôveru v ten štát budovať, ak sa niekto (zrejme Marian Kočner, pozn.) vytŕča v Markíze v Smotánke, a tí ľudia sa naňho pozerajú a pritom vedia, čím sa živí a čo robí? No tak to sa skončilo," uviedol Pellegrini.

Slová na adresu grófky

Predseda vlády kritikou nešetril ani do svojich vlastných radov, keď v odpovedi spomenul Ľubicu Roškovú (miestnymi nazývanú Grófka Zemplína), ktorá bola zodpovedná za pochybné udeľovanie agrodotácií na východe Slovenska. "Ja som povedal hodinu po nástupe, keď sa týkalo aj našej poslankyne na východe, ja som povedal: Jedno s kým sa pozná, jedno z akej strany. Vidíte. Nebola úspešná ani so sťažnosťou a je stíhaná. Ja ju poznám, dobrá žena, ja som nevedel čo robí," priznal Peter Pellegrini.

Ľubica Rošková Zdroj: TASR - Martin Baumann

V tomto bode člen najsilnejšieho parlamentného zoskupenia ale s kritikou narábania s eurofondmi neprestal. Dokonca sa pustil do euroúradníkov. "Musíme viacej vyvodzovať zodpovednosť. Tu sa prepadajú eurofondy. Tí euroúradníci, ja ich vídavam, furt tých istých. Oni sa iba takto menia. Raz je na pôdohospodárstve potom je na životnom prostredí a potom je neviem kde. Tí istí. To je jedna banda, ktorá sa takto tam motá, Slovensku prepadávajú stámilióny eur," tvrdí premiér.

Premiér ochotný spraviť harakiri

Nasledoval zrejme najikonickejší výrok, ktorý Pellegrini v diskusii povedal. "Ja keby som mal tú moc, tak ja urobím také harakiri, len by sa tak prášilo," uštedril svoje pocity publiku premiér. Zrejme však nemyslel na to, že harakiri je podľa historickej japonskej tradície rituálna samovražda, ktorú spáchal samuraj, keď porušil kódex zvaný bušidó. Je prinajmenšom úsmevné sa domnievať, že by bol premiér ochotný uskutočniť rituál Seppuku, známy aj ako harakiri, ak teda ešte plánuje vládu v zostávajúcich mesiacoch viesť.

Premiér sa ale nezastavil a v kritickom prejave, obohatenom o určitú dávku empatie, pokračoval. "Vysvetlite mi, že ako je možné, že niekde v nemocnici môžu mať nejakú pleseň v rohu izby? Som povedal ja, prídem do nemocnice a nájdem takú izbu, do hodiny je riaditeľ vyhodený, ale do hodiny a nech je jedno koho je nominant. Pôjde na ulicu okamžite," vyhlásil razantne premiér.

Svoju argumentáciu podporil aplikovaním praktického riešenia, ktoré hypotetickému riaditeľovi odporučil. "To si môže kúpiť on sám pán riaditeľ primalex v sobotu a v nedeľu to môže vymaľovať takto štetcom a nebude tam žiadna pleseň," poradil Pellegrini.

Aj v takomto stave sú niektoré slovenské nemocnice Zdroj: FB/Janulka P.

Vzťah občanov so štátom Pellegrini demonštroval na takom príklade, že rozpočet prirovnal ku klientovi. "Ja som to hovoril vždy všetkým, ktorí mali dočinenia so štátom. Štát je jeden perfektný klient. My platíme a načas. Nikdy nám nezostali nevyplatené zákazky. My platíme ešte aj vyššie ceny ako bežne. A preto si myslím, že my, ako štát sa máme aj tak správať, nás si musia vážiť naši klienti, lebo my sme fakt dobrí. A my máme toľko miliárd, čo rozdávame, to nemá ani banka, ani telekomunikačný operátor ani nikto," prízvukoval Pellegrini.