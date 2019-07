Grófka Zemplína v problémoch: Ľubica Rošková posiela svoju agrofirmu do konkurzu

MICHALOVCE - Ľubica Rošková, ktorá je prezývaná aj "grófka Zemplína", v týchto dňoch posiela svoju spoločnosť Agro Porúbka do konkurzu. Peniaze chce však naspäť aj Poľnohospodárska platobná agentúra.

Ak ide o pozemky, ktoré boli prenajaté od štátu, tie už farma bývalej poslankyne parlamentu vrátila na začiatku tohto roka. Informoval o tom portál Hospodárskych novín HN online. V súčte išlo približne o 350 hektárov pôdy vo vlastníctve a v správe Slovenského pozemkového fondu. Niektoré z týchto plôch sa nachádzali takmer pri hraniciach s Ukrajinou.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Problémy aj s platobnou agentúrou

Roškovej farma má podlžnosti aj voči Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Tá od firmy Agro Porúbka požaduje naspäť niekoľkotisícové eurofondy vo forme agrodotácií. Aj formou exekúcií chcú vymáhať až 201-tisíc eur. Rošková ukončila podnikanie v tomto sektore už pred niekoľkými mesiacmi, čo už sama avizovala. Čerešničkou na torte je tak už len poslanie celej firmy do konkurzu. „Spoločnosť ukončila podnikanie. Aktuálne je podaný konkurzný návrh, ktorý na žiadosť súdu doplňujeme o vyžiadané zmluvy a výkazy,“ povedala pre portál HN online majiteľka a konateľka Agro Porúbka Ľubica Rošková.

Blíži sa exekúcia

K prípadu má pripomienky aj košický sudca Július Tóth, ktorý žiada od spoločnosti odstránenie chybných faktorov konkurzného návrhu. Zaujímajú ho predovšetkým súpis záväzkov firmy, zmluvné vzťahy alebo zoznam spriaznených subjektov. Rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na firmu Agro Porúbka tak môže prísť až po doplnení týchto záležitostí. Ten sa bude týkať majetku, na ktorý už pre neoprávnené platby siaha prostredníctvom exekučných konaní exekútor z Košíc Karol Mihal. Suma, v ktorej sa exekúcia pohybuje, dosahuje hodnotu 152-tisíc eur.

Peniaze však od Agro Porúbka pýta aj Poľnohospodárska platobná agentúra. Jej činnosť sa zameriava na vyplácanie agrodotácií farmárom formou podporných programov Európskej únie. V tejto súvislosti je známa medializovaná kauza poberania agrodotácií na asfaltovú plochu, uzavreté parkovisko či poľné letisko. „K dnešnému dňu teda dlžná suma na istine predstavuje sumu 148-tisíc eur. Súdny exekútor pokračuje v začatej exekúcii predajom hnuteľných vecí,“ vyjadril sa Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agentúra chce od Roškovej firmy aj ďalšie peniaze vo výške 54-tisíc eur. Toto rozhodnutie je však zatiaľ neprávoplatné. Rošková však odmieta, že by sa majetku zbavovala účelovo.

Aktíva spadli, prišli aj o poľnohospodársky dvor

Súpis aktív firmy Agro Porúbka vo svojom zápise uvádza traktor a iný hmotný majetok. Účtovné uzávierky firmy však svedčia o tom, že aktíva sa znížili asi o 170-tisíc eur. Firma tiež stratila aj poľnohospodársky dvor v Porúbke. Jeho novým majiteľom je farmár Peter Nízky z Humenného. K tomuto prišlo po tom, ako nebola splácaná pôžička, ktorú agropodnikateľ zo spomínaného mesta poskytol práve Roškovej firme, no ešte v roku 2013, keď sa prezentovala pod menom Gard. Roškovej vstup do firmy sa datuje ešte do roku 2016.

Ľubica Rošková má už medzičasom aj pozastavené členstvo vo vládnej strane Smer-SD, kde pôsobila ako jej šéfka v rámci okresu Michalovce. Rošková je jednou z osôb, ktorú vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky obvinil koncom minulého roka zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečinu subvenčného podvodu.