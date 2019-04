Pellegrini svojimi slovami spustil lavínu: FOTO Plesne v slovenských nemocniciach

Minulý týždeň sa internetom prehnalo video z diskusie HN Club, kde Peter Pellegrini otvorene kritizuje žalostný stav niektorých slovenských nemocníc. "Vysvetlite mi, ako je možné, že niekde v nemocnici môžu mať nejakú pleseň v rohu izby? Som povedal – ja prídem do nemocnice a nájdem takú izbu, do hodiny je riaditeľ vyhodený, ale do hodiny a nech je jedno, koho je nominant. Pôjde na ulicu okamžite," varoval Pellegrini, ktorý však týmito slovami svoju kritiku neukončil. Samotným riaditeľom dal dokonca odporúčanie, čo majú s takýmto stavom robiť. "To si môže kúpiť on sám pán riaditeľ primalex v sobotu a v nedeľu to môže vymaľovať takto štetcom a nebude tam žiadna pleseň," odkázal riaditeľom nemocníc Pellegrini.

Slová si vzali k srdcu

V tejto chvíli sa však zmobilizovali niektorí ľudia, ktorí sa v týchto priestoroch buď pravidelne, alebo iným spôsobom nachádzajú. Na niektoré snímky, ktoré boli zdieľané pod statusom Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), je naozaj smutný pohľad. Pri fotkách ľudia zároveň uviedli konkrétne mesto, kde sa nachádza nemocnica s výskytom takýchto plesní na stenách.

Zdroj: Facebook/Iveta H.

Zdroj: Facebook/Tomi M.

Zdroj: Facebook/Miroslava K.

Ľudia začali fotky zdieľať nielen na podnet kritických slov premiéra, ale dokonca ich k tomu vyzýva aj samotná ŠRVŠ na sociálnej sieti. "Študenti, pomôžme premiérovi nájsť plesne a zmeňme naše zdravotníctvo k lepšiemu," znie jedna z viet v statuse rady, ktorá si premiérove slová vzala k srdcu a dané miesta na Slovensku chce s pomocou ľudí nájsť.

Zdroj: Facebook/ŠRVŠ

Vyše dvesto fotiek, premiér to víta

Podľa portálu Noviny.sk medici, ktorí sú členmi ŠRVŠ, nazbierali asi dvesto takýchto fotografií. Stalo sa tak len po približne 36-tich hodinách od výzvy, ktorú na sociálnej sieti rada zdieľala. Ide pritom o zábery z celého územia republiky. Pre portál sa vyjadril aj Bálint Lovász, ktorý je predsedom ŠRVŠ. "Chceme mu len pomôcť ukázať ten reálny stav. Ten stav je naozaj žalostný," uviedol dôvod zverejnenia výzvy Lovász. Podľa neho sa totiž kritický stav najviac týka sociálnych zariadení v nemocniciach.

Výzvu registruje aj samotný premiér. "Ja sa tomu nebránim. Ja o tej iniciatíve viem. Budem povďačný. Nech mi pošlú fotku, kde to odfotili, kedy to odfotili a v akom je to zariadení," zareagoval na výzvu premiér Pellegrini. Medici zároveň dodávajú, že ich snaha neskončí len pri zverejnení fotiek, ale sami chcú dokonca pomôcť tento stav napraviť a zvažujú, že sa do maľovania pustia z vlastnej iniciatívy.