Pellegrini dostal smutný darček: Kniha plesní v nemocniciach, budú padať hlavy, pohrozil premiér

Pri stretnutí najvyššej vládnej špičky a zástupcami ŠRVŠ sa nachádzal aj predseda Bálint Lovász, ktorý v mene rady priniesol Knihu plesní. Ide o publikáciu, ktorá je tvorená kompiláciou fotiek z jednotlivých nemocníc. Nechýbajú zachytené rôzne zákutia týchto zariadení, ktoré sú neudržiavané a pohľad na nich doslova vyráža dych.

V úvode knihy je uvedená chronológia, ktorá popisuje celý vodopád udalostí, ktoré vzniku publikácie predchádzali. Najskôr je spomenutá pamätná diskusia s premiérom v rámci portálu Hospodárskych novín, potom nasleduje začiatok iniciatívy, ktorú táto diskusia spustila a celá je zakončená stretnutím členov rady s premiérom a ministerkou zdravotníctva. Všetky tieto udalosti sú pritom uvádzané aj s dátumom, kedy sa odohrali.

"Môžem potvrdiť, že týmto ľudom nejde o to, aby si robili reklamu, ale aby sme veci posúvali k lepšiemu a zlé stavy v nemocniciach odstránili," poznamenal premiér pri stretnutí. "Dostal som fotografie konkrétnych nemocníc. Dohodol som sa so študentmi, že mi budú posielať naďalej fotografie nielen zo štátnych nemocníc, ale aj z mestských či súkromných," povedal premiér.

Ukážky z Knihy plesní:

Varoval, že budú padať hlavy

Tento stav predseda vlády zjavne neberie na ľahkú váhu, pretože sa chystá do týchto miest prísť osobne. Zároveň sa musia pripraviť aj konkrétni riaditelia nemocníc. "Ak tento stav nebude odstránený, budú padať hlavy. Najradšej by som si želal, aby sme nemuseli odvolať nikoho. Tento stav by mali odstrániť v čo najkratšom čase," povedal Pellegrini s tým, že už v priebehu budúceho týždňa počas výjazdových rokovaní vlády pôjde s ministerkou Kalavskou do nemocníc.

Vedie Bratislava

Členovia rady vyzbierali viac ako 200 takýchto fotografií, no v knihe, ktorú spravili je ich len polovica. Nelichotivý a najväčší počet snímkov sa však týka nemocníc v hlavnom meste Bratislava. Súčasťou knihy sú však aj fotografie z miest ako Snina, Žilina či Košice. "Prichádzali nám fotky najmä z univerzitných nemocníc, keďže tam študujeme a pracujeme. Môžem potvrdiť, že najviac fotografií prišlo z Bratislavy, ale spôsobené to bude aj tým, že tu máme najviac nemocníc," poznamenala študentka medicíny Silvia Slopovská.

Celé to začalo pri harakiri

Diskusiu o žalostnom stave slovenských nemocníc vníma Slovensko už dlho, no túto tému vyzdvihol samotný premiér pred mesiacom v diskusii HN Clubu. Už vtedy riaditeľov nemocníc varoval. "Ja keby som mal tú moc, tak ja urobím také harakiri, len by sa tak prášilo," začal kritiku Pellegrini. "Vysvetlite mi, že ako je možné, že niekde v nemocnici môžu mať nejakú pleseň v rohu izby? Som povedal ja, prídem do nemocnice a nájdem takú izbu, do hodiny je riaditeľ vyhodený, ale do hodiny a nech je jedno koho je nominant. Pôjde na ulicu okamžite," povedal vtedy Pellegrini.