Premiér Pellegrini ide do súboja so starými štruktúrami: O volebnom výsledku musíme diskutovať

BRATISLAVA/TRNAVA – Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho by mal Smer-SD otvorene vyhodnotiť, čo preň výsledok volieb znamená. Strana by mala podľa neho odštartovať vnútrostranícku intenzívnu diskusiu a hľadať príčiny. Reakciu Smeru, ktorý tvrdil, že z volieb vyšiel posilnený, kritizoval aj Peter Kažimír.

Peter Pellegrini to uviedol v pondelok počas svojej návštevy Trnavy v súvislosti s výsledkom prezidentských volieb a vyjadrením podpredsedu Smeru-SD Petra Kažimíra. Ten nesúhlasí s vyhlásením Smeru o tom, že vyšiel z prezidentských volieb posilnený.

Musíme hovoriť, ako ďalej so Smerom

„Nemyslím si, že by sme mali voľby prechádzať takýmto "ľahkým" konštatovaním. Mali by sme hovoriť o tom, ako ďalej v rámci strany, aby sme si zachovali svoje postavenie najsilnejšej a najúspešnejšej strany. Vyjadrenie Petra Kažimíra vnímam ako pokus o otvorenie vnútrostraníckej diskusie,“ povedal. Je podľa neho potrebné na skutočnosť reagovať.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Na politickej scéne sa nachádzame dvadsať rokov, nemôžeme si myslieť, že strana môže ďalej pokračovať bez toho, aby sa nevyvíjala v čase. Ak chce byť ďalej úspešná, treba si otvorene povedať ako ďalej, ako sa prispôsobiť novej dobe, ako budeme reagovať na spoločnú situáciu, atmosféru v spoločnosti, nálady,“ doplnil Pellegrini. Ak toto bolo cieľom vyhlásenia Petra Kažimíra, tak ho v tom plne podporuje.

Kažimír kritizoval reakciu Smeru

Minister financií a podpredseda strany Peter Kažimír nesúhlasil s vyhlásením Smeru, že vyšiel z prezidentských volieb posilnený. Uviedol to v reakcii na vyhlásenie tlačového odboru strany k výsledkom prezidentských volieb. „Ako by mohla byť najsilnejšia politická strana v krajine posilnená volebným procesom, v ktorom aby neuškodila vlastnému kandidátovi, nemohla sa k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v osobnej voľbe získal podporu trištvrte milióna voličov zo všetkých kútov Slovenska,“ myslí si Kažimír.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Musíme si povedať pravdu

Podľa jeho názoru je potrebné si priznať, že strana Smer-SD voľby prehrala. Podotkol, že síce so cťou, ale prehrala. „Musíme byť na seba prísni, nepostačuje porovnávať sa s málo významnou parlamentnou opozíciou,“ poznamenal. Spôsob, ako trend poklesu podpory verejnosti zvrátiť, vidí v odvahe povedať si pravdu a pracovať všetkými politickými prostriedkami na poctivej zmene.

Smer vyšiel z voľby ako posilnený

Koaličná strana Smer v nedeľu blahoželala Zuzane Čaputovej k zvoleniu za prezidentku Slovenskej republiky. V reakcii zdôraznila, že kandidát s podporou tejto strany Maroš Šefčovič získal viac ako 750-tisíc hlasov občanov a že na rozdiel od opozičných parlamentných strán vyšiel Smer z tejto voľby posilnený. V podobnom duchu sa v diskusiách či na sociálnych sieťach vyjadrovali aj ostatní členovia Smeru ako Juraj Blanár, Ľuboš Blaha a ďalší.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Štátny tajomník rezortu práce Braňo Ondruš v diskusii povedal, že jeho strana dopadla v prezidentských voľbách najlepšie spomedzi všetkých parlamentných strán. „Ukázalo sa, že práve náš kandidát bol spomedzi kandidátov parlamentných strán jediný, ktorý sa dostal do druhého kola. Som hlboko presvedčený, že sme ponúkli najlepšieho kandidáta,“ zdôraznil.

Čaputová musí so Smerom komunikovať aktívne

Zuzana Čaputová by mala so stranou Smer-SD komunikovať aktívne a hľadať slovník, ktorý napätie zmenší, poradil Čaputovej v nedeľu Šefčovič. „Zároveň treba klásť dôraz na silný sociálny rozmer. Volil by som teda slovník, ktorý by ľudí spájal. Ale bude pre ňu dôležité komunikovať nielen so Smerom-SD, ale so všetkými predstaviteľmi strán,“ odporúča Šefčovič.

Oficiálnou víťazkou druhého kola prezidentských volieb je Zuzana Čaputová so ziskom 58,4 percenta hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 percenta hlasov. Výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.